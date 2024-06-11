Терехов: Дозвіл від США на удари по Росії покращив ситуацію з обстрілами Харкова

Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що знищення українськими військовими російських ударних позицій поблизу кордону допомогло зменшити інтенсивність російських обстрілів міста.

Джерело: Терехов у інтерв’ю Reuters

Деталі: На запитання про те, чи допомогло Харкову надання Штатами обмеженого дозволу на удари американською зброєю по цілях на території Росії, Терехов каже, що обстріли стали менш інтенсивні, ніж у травні.

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Пряма мова: "Це допомогло. Можливо, саме тому останні кілька тижнів у Харкові - спокійніше й не було таких великих обстрілів, як, приміром, у травні".

Деталі: Він додав, що із регіонів, які зазнають сильніших обстрілів, до Харкова прибуло близько 11 500 людей. Окрім цього мер наголосив на значній потребі у Західних системах протиповітряної оборони для захисту міста.

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