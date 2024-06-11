Терехов: Разрешение от США на удары по России улучшило ситуацию с обстрелами Харькова
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что уничтожение украинскими военными российских ударных позиций вблизи границы помогло уменьшить интенсивность российских обстрелов города.
Источник: Терехов в интервью Reuters
Детали: На вопрос о том, помогло ли Харькову предоставление Штатами ограниченного разрешения на удары американским оружием по целям на территории России, Терехов говорит, что обстрелы стали менее интенсивными, чем в мае.
Прямая речь: "Это помогло. Возможно, именно поэтому последние несколько недель в Харькове спокойнее и не было таких больших обстрелов, как, например, в мае".
Детали: Он добавил, что из регионов, терпящих сильные обстрелы, в Харьков прибыло около 11 500 человек. Кроме этого, мэр отметил значительную потребность в Западных системах противовоздушной обороны для защиты города.
Что предшествовало:
- Президент Джо Байден после предоставления ограниченного разрешения Украине использовать американское оружие для ударов по территории России выразил оппозицию потенциальным ударам оружием США вглубь российской территории.
- Белый дом ранее уточнил, что разрешение на удары американским оружием распространяется на приграничье не только Харьковской, но и Сумской области. В то же время разрешение не распространяется на дальнобойные ракеты ATACMS.