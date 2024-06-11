Терехов: Разрешение от США на удары по России улучшило ситуацию с обстрелами Харькова

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что уничтожение украинскими военными российских ударных позиций вблизи границы помогло уменьшить интенсивность российских обстрелов города.

Источник: Терехов в интервью Reuters

Детали: На вопрос о том, помогло ли Харькову предоставление Штатами ограниченного разрешения на удары американским оружием по целям на территории России, Терехов говорит, что обстрелы стали менее интенсивными, чем в мае.

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Прямая речь: "Это помогло. Возможно, именно поэтому последние несколько недель в Харькове спокойнее и не было таких больших обстрелов, как, например, в мае".

Детали: Он добавил, что из регионов, терпящих сильные обстрелы, в Харьков прибыло около 11 500 человек. Кроме этого, мэр отметил значительную потребность в Западных системах противовоздушной обороны для защиты города.

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