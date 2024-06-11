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Нідерланди виділяють 60 млн євро на закупівлю дронів для України

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникВівторок, 11 червня 2024, 23:00
Нідерланди виділяють 60 млн євро на закупівлю дронів для України
Фото - Getty Images

Очільниця Міністерства оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен під час нещодавнього візиту до Києва оголосила про виділення 60 мільйонів євро для "розвитку потенціалу наступальних безпілотників для України".

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на нідерландське Міноборони

Деталі: З-поміж виділених Нідерландами 60 мільйонів третина – 20 мільйонів євро – підуть на закупівлю FPV-безпілотників через "коаліцію дронів", створену на початку року в межах Контактної групи з питань оборони України.

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Ще 17,5 мільйона євро призначені для закупівлі морських безпілотників, зокрема й на їхнє виробництво всередині України.

Решта коштів піде на двосторонні поставки дронів різних типів і буде виділена на закупівлю в нідерландської промисловості.

Нагадаємо, Британія разом із Латвією очолює міжнародну "коаліцію дронів", утворену в рамках Контактної групи з питань оборони України.

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Минулого тижня вони оголосили конкурс на поставку Україні безпілотних літальних апаратів FPV на суму 352 тисячі євро.

Теми: Нідерландидопомога Українібезпілотники
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