Нидерланды выделяют 60 млн евро на закупку дронов для Украины

Глава Министерства обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен во время недавнего визита в Киев объявила о выделении 60 миллионов евро для "развития потенциала наступательных беспилотников для Украины".

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на нидерландское Минобороны

Детали: Из выделенных Нидерландами 60 миллионов треть – 20 миллионов евро – пойдут на закупку FPV-беспилотников через "коалицию дронов", созданную в начале года в рамках Контактной группы по вопросам обороны Украины.

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Еще 17,5 миллиона евро предназначены для закупки морских беспилотников, в том числе и на их производство внутри Украины.

Остальные средства пойдут на двусторонние поставки дронов различных типов и будут выделены на закупку у нидерландской промышленности.

Напомним, Великобритания вместе с Латвией возглавляет международную "коалицию дронов", образованную в рамках Контактной группы по вопросам обороны Украины.

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На прошлой неделе они объявили конкурс на поставку Украине беспилотных летательных аппаратов FPV на сумму 352 тысячи евро.