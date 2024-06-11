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Білий дім офіційно підтвердив зустріч Байдена і Зеленського на саміті G7

Тетяна ОлійникВівторок, 11 червня 2024, 23:27
Білий дім офіційно підтвердив зустріч Байдена і Зеленського на саміті G7
Байден і Зеленський на зустрічі G7 21 травня 2023 року. Фото - Getty Images

Білий дім офіційно анонсував зустріч президентів Джо Байдена і Володимира Зеленського 13 червня на полях саміту "Групи семи" в Італії.

Джерело: радник Білого дому Джон Кірбі під час онлайн-брифінгу, передає Укрінформ

Пряма мова: "У четвер президент Байден і Президент Зеленський зустрінуться, щоб обговорити нашу рішучу підтримку України як зараз, так і в майбутньому. Після цієї зустрічі обидва лідери – президент Байден і Президент Зеленський – візьмуть участь у пресконференції".

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Деталі: Він підкреслив, що Сполучені Штати під час саміту G7 продемонструють чітку прихильність підтримці України.

Кірбі також наголосив, що на саміті оголосять про нові кроки у питанні заморожених суверенних активів РФ та їх спрямування на користь України.

Теми: БайденСШАдопомога Україні
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