Білий дім офіційно підтвердив зустріч Байдена і Зеленського на саміті G7
Білий дім офіційно анонсував зустріч президентів Джо Байдена і Володимира Зеленського 13 червня на полях саміту "Групи семи" в Італії.
Джерело: радник Білого дому Джон Кірбі під час онлайн-брифінгу, передає Укрінформ
Пряма мова: "У четвер президент Байден і Президент Зеленський зустрінуться, щоб обговорити нашу рішучу підтримку України як зараз, так і в майбутньому. Після цієї зустрічі обидва лідери – президент Байден і Президент Зеленський – візьмуть участь у пресконференції".
Деталі: Він підкреслив, що Сполучені Штати під час саміту G7 продемонструють чітку прихильність підтримці України.
Кірбі також наголосив, що на саміті оголосять про нові кроки у питанні заморожених суверенних активів РФ та їх спрямування на користь України.