Белый дом официально подтвердил встречу Байдена и Зеленского на саммите G7

Байден и Зеленский на встрече G7 21 мая 2023 года. Фото - Getty Images

Белый дом официально анонсировал встречу президентов Джо Байдена и Владимира Зеленского 13 июня на полях саммита "Группы семи" в Италии.

Источник: советник Белого дома Джон Кирби во время онлайн-брифинга, передает Укринформ

Прямая речь: "В четверг президент Байден и Президент Зеленский встретятся, чтобы обсудить нашу решительную поддержку Украины как сейчас, так и в будущем. После этой встречи оба лидера – президент Байден и Президент Зеленский – примут участие в пресс-конференции".

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Детали: Он подчеркнул, что Соединенные Штаты во время саммита G7 продемонстрируют четкую приверженность поддержке Украины.

Кирби также отметил, что на саммите объявят о новых шагах по вопросу замороженных суверенных активов РФ и их направлении в пользу Украины.