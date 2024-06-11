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Повітряні сили повідомили про загрозу ударних БпЛА у кількох областях

Тетяна ОлійникВівторок, 11 червня 2024, 23:54
Повітряні сили повідомили про загрозу ударних БпЛА у кількох областях
Ілюстративне фото - Getty Images

Увечері 11 червня Повітряні сили ЗСУ повідомили про загрозу застосування російських ударних дронів у кількох областях. 

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Деталі: О 23:35 повідомили про загрозу застосування ударних БпЛА у Дніпропетровській та Запорізькій областях. 

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Згодом уточнили про кілька груп ворожих ударних БпЛА із Запоріжжя на Дніпропетровщину, курсом на Дніпро, Павлоград.

00.27. Нова групу "шахедів" із Херсонщини на Миколаївщину, курсом на північний захід.

00.34. Група "шахедів" на сході Дніпропетровщини, рухається у бік Харківщини.

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01.03. Група "шахедів" на півночі Миколаївщини, рухається на захід. "Шахеди" на півночі Запоріжжя - курсом на Дніпропетровщину. Ворожі дрони на заході Донеччини прямують на північ. БпЛА на кордоні Дніпропетровської і Харківської областей - курсом на північний захід. "Шахеди" на сході Харківщини рухаються на північ.

01.35. Група "шахедів" з Миколаївщини на Кіровоградщину, рухається на північний захід. "Шахеди" на Дніпропетровщині прямують у напрямку Дніпра.  БпЛА на кордоні Дніпропетровської і Харківської областей продовжують рух на північний захід.  "Шахеди" з Харківщини прямують у напрямку Полтавщини та Сумщини.

03.04. Групи "шахедів" на півночі Вінниччини та на півдні Київщини, курсом на північний захід.  "Шахеди" на Полтавщині прямують на північ.  БпЛА на півдні та сході Чернігівщини курсом на захід.

03.34. Групи "шахедів" на сході та заході Київщини, курсом на Київ. "Шахеди" на Полтавщині прямують на Миргород.  Група "шахедів" на Чернігівщині, курсом на північ.

04.11. Група ракет на півдні Житомирщини, рухається у напрямку Києва! "Шахеди" наближаються до Києва зі сходу! "Шахеди" на півночі Полтавщини, курсом на північний схід.

Теми: Шахедповітряна тривога
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