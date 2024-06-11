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Воздушные силы сообщили об угрозе ударных БПЛА в нескольких областях

Татьяна ОлейникВторник, 11 июня 2024, 23:54
Воздушные силы сообщили об угрозе ударных БПЛА в нескольких областях
Иллюстративнoе фото - Getty Images

Вечером 11 июня Воздушные силы ВСУ сообщили об угрозе применения российских ударных дронов в нескольких областях.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Детали: В 23:35 сообщили об угрозе применения ударных БПЛА в Днепропетровской и Запорожской областях.

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Впоследствии уточнили о нескольких группах вражеских ударных БПЛА из Запорожья на Днепропетровщину, курсом на Днепр, Павлоград.

00.27 Новая группа "шахедов" из Херсонщины на Николаевщину, курсом на северо-запад.

00.34. Группа "шахедов" на востоке Днепропетровщины, движется в сторону Харьковщины.

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01.03. Группа "шахедов" на севере Николаевщины, движется на запад. "Шахеды" на севере Запорожья - курсом на Днепропетровщину. Вражеские дроны на западе Донецкой области направляются на север. БпЛА на границе Днепропетровской и Харьковской областей - курсом на северо-запад. "Шахеды" на востоке Харьковщины движутся на север.

01.35. Группа "шахедов" с Николаевщины на Кировоградщину, движется на северо-запад. "Шахеды" на Днепропетровщине направляются в направлении Днепра. БпЛА на границе Днепропетровской и Харьковской областей продолжают движение на северо-запад. "Шахеды" с Харьковщины направляются в направлении Полтавщины и Сумщины.

03.04. Группы "шахедов" на севере Винницкой области и на юге Киевщины, курсом на северо-запад. "Шахеды" на Полтавщине направляются на север. БпЛА на юге и востоке Черниговщины курсом на запад.

03.34. Группы "шахедов" на востоке и западе Киевщины, курсом на Киев. "Шахеды" на Полтавщине направляются на Миргород. Группа "шахедов" на Черниговщине, курсом на север.

04.11. Группа ракет на юге Житомирщины двигается в направлении Киева! "Шахеды" приближаются к Киеву с востока! "Шахеды" на севере Полтавщины, курсом на северо-восток.

Темы: Шахедвоздушная тревога
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