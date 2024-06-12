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У світі значно більше довіряють Байдену, ніж Трампу – опитування

Середа, 12 червня 2024, 05:59
У світі значно більше довіряють Байдену, ніж Трампу – опитування
Дональд Трамп, Джо Байден, фото: Getty Images

За даними дослідницького центру Pew Research Center, довіра по всьому світу до нинішнього президента США Джо Байдена значно вища, хоч і знизидась порівняно з минулим роком, ніж до Дональда Трампа, який прагне зайняти президентське крісло у Білому домі.

Джерело: "Голос Америки" з посиланням на результати дослідження.

Деталі: Повідомляється, що проведене з 5 січня до 21 травня опитування, в якому брали участь 40 566 осіб із 34 країн світу - не включно зі Сполученими Штатами - показало, що медіанне значення довіри до Байдена в питаннях міжнародних відносин становить 43% у порівнянні з 28% для Трампа.

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Хоча жителі 24 країн більше довіряють Байдену, ніж Трампу, колишній президент США лідирує в Угорщині та Тунісі, в той час як у восьми країнах, що залишилися, в оцінках Байдена і Трампа немає значної різниці. Обидва лідери отримали одні зі своїх найвищих оцінок довіри на Філіппінах: у Байдена - 77%, у Трампа - 68%.

Однак рейтинги Байдена погіршилися порівняно з минулим роком. У чотирнадцяти з 21 країни Байден отримав нижчі оцінки цього року порівняно з 2023 роком.

У дослідженні зазначається, що падіння рейтингу Байдена частково пов'язане з війною Ізраїлю і ХАМАС у Газі. У 34 країнах медіанний рівень несхвалення дій Байдена щодо війни склав 57%. За даними Pew, опитування було проведено до того, як Байден оголосив свою пропозицію щодо припинення війни.

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Дані також показують, що чоловіки з більшою ймовірністю, ніж жінки, довіряють Трампу в кількох опитаних країнах. Низхідна тенденція для обох політичних діячів, мабуть, відповідає зниженню довіри до США як до зразка демократії.

У всіх опитаних країнах близько чотирьох із десяти респондентів вважають, що, хоча США колись були прикладом демократії у світовому масштабі, тепер це вже не так, ідеться у звіті.

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