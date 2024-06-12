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В мире значительно больше доверяют Байдену, чем Трампу – опрос

Среда, 12 июня 2024, 05:59
В мире значительно больше доверяют Байдену, чем Трампу – опрос
Дональд Трамп, Джо Байден, фото: Getty Images

По данным исследовательского центра Pew Research Center, доверие по всему миру к нынешнему президенту США Джо Байдену значительно выше, хотя и снизилось по сравнению с прошлым годом, чем к Дональду Трампу, который стремится занять президентское кресло в Белом доме.

Источник: "Голос Америки" со ссылкой на результаты исследования.

Детали: Сообщается, что проведенный с 5 января по 21 мая опрос, в котором принимали участие 40 566 человек из 34 стран мира - не включая Соединенные Штаты - показал, что медианное значение доверия к Байдену в вопросах международных отношений составляет 43% по сравнению с 28% для Трампа.

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Хотя жители 24 стран больше доверяют Байдену, чем Трампу, бывший президент США лидирует в Венгрии и Тунисе, в то время как в восьми оставшихся странах в оценках Байдена и Трампа нет значительной разницы. Оба лидера получили одни из своих самых высоких оценок доверия на Филиппинах: у Байдена - 77%, у Трампа - 68%.

Однако рейтинги Байдена ухудшились по сравнению с прошлым годом. В четырнадцати из 21 страны Байден получил более низкие оценки в этом году по сравнению с 2023 годом.

В исследовании отмечается, что падение рейтинга Байдена частично связано с войной Израиля и ХАМАС в Газе. В 34 странах медианный уровень неодобрения действий Байдена в отношении войны составил 57%. По данным Pew, опрос был проведен до того, как Байден объявил свое предложение о прекращении войны.

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Данные также показывают, что мужчины с большей вероятностью, чем женщины, доверяют Трампу в нескольких опрошенных странах. Нисходящая тенденция для обоих политических деятелей, по-видимому, соответствует снижению доверия к США как к образцу демократии.

Во всех опрошенных странах около четырех из десяти респондентов считают, что, хотя США когда-то были примером демократии в мировом масштабе, теперь это уже не так, говорится в отчете.

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