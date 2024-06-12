У Києві та низці областей знову лунала повітряна тривога
Середа, 12 червня 2024, 08:58
У Києві та низці центральних, північних та східних регіонів втретє за добу оголошували повітряну тривогу.
Джерело: мапа тривог, Повітряні сили ЗСУ
Деталі: Сирени повітряної тривоги почали лунати близько 8:52.
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Повітряні сили повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу. Пізніше повітряники написали про пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Донеччині.
Оновлення: О 9.28 оголосили відбій повітряної тривоги