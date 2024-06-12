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У Києві та низці областей знову лунала повітряна тривога

Анастасія ПроцСереда, 12 червня 2024, 08:58
У Києві та низці областей знову лунала повітряна тривога
скриншот мапи тривог

У Києві та низці центральних, північних та східних регіонів втретє за добу оголошували повітряну тривогу.

Джерело: мапа тривог, Повітряні сили ЗСУ

Деталі: Сирени повітряної тривоги почали лунати близько 8:52.

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Повітряні сили повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу. Пізніше повітряники написали про пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Донеччині.

Оновлення: О 9.28 оголосили відбій повітряної тривоги

Теми: повітряна тривога
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