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В Киеве и ряде областей снова звучала воздушная тревога

Анастасия ПроцСреда, 12 июня 2024, 08:58
В Киеве и ряде областей снова звучала воздушная тревога
скриншот карты тревог

В Киеве и ряде центральных, северных и восточных регионов в третий раз за сутки объявляли воздушную тревогу.

Источник: карта тревог, Воздушные силы ВСУ

Детали: Сирены воздушной тревоги начали звучать около 8:52.

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Воздушные силы сообщили об угрозе применения баллистического вооружения с востока. Позже воздушники написали о пусках управляемых авиационных бомб тактической авиацией в Донецкой области.

Обновление: В 9.28 объявили отбой воздушной тревоги

Темы: воздушная тревога
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