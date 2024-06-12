В Киеве и ряде областей снова звучала воздушная тревога
Среда, 12 июня 2024, 08:58
В Киеве и ряде центральных, северных и восточных регионов в третий раз за сутки объявляли воздушную тревогу.
Источник: карта тревог, Воздушные силы ВСУ
Детали: Сирены воздушной тревоги начали звучать около 8:52.
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Воздушные силы сообщили об угрозе применения баллистического вооружения с востока. Позже воздушники написали о пусках управляемых авиационных бомб тактической авиацией в Донецкой области.
Обновление: В 9.28 объявили отбой воздушной тревоги