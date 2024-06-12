У Дніпрі підпалили автівку військових

У місті Дніпро невідомі підпалили автомобіль, що належить Збройним силам.

Джерело: поліція Дніпропетровщини

Деталі: Вказано, що злочин стався в ніч на 10 червня на автостоянці по вулиці Яскравій.

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Внаслідок підпалу загорівся мікроавтобус Volkswagen, який належить військовим. Вогнем було пошкоджено моторний відсік, торпедо авто та лобове скло.

На місці злочину знайшли порожні пляшки з-під бензину. За попередньою інформацією, до підпалу може бути причетна група осіб, зазначають правоохоронці.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження майна).