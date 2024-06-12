Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Економічна правда запрошує на перший за час великої війни Банківський форум

У Дніпрі підпалили автівку військових

Валентина РоманенкоСереда, 12 червня 2024, 10:27
У Дніпрі підпалили автівку військових
фото поліції

У місті Дніпро невідомі підпалили автомобіль, що належить Збройним силам.

Джерело: поліція Дніпропетровщини

Деталі: Вказано, що злочин стався в ніч на 10 червня на автостоянці по вулиці Яскравій.

Реклама:

Внаслідок підпалу загорівся мікроавтобус Volkswagen, який належить військовим. Вогнем було пошкоджено моторний відсік, торпедо авто та лобове скло.

На місці злочину знайшли порожні пляшки з-під бензину. За попередньою інформацією, до підпалу може бути причетна група осіб, зазначають правоохоронці.

 

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження майна).

Теми: Дніпрокриміналполіція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Опубліковано спільне комюніке Саміту миру

Зеленський: На підготовку до другого Саміту, а отже й завершення війни, підуть місяці, а не роки

Зеленський про Саміт миру: Діалог відбувся і може мати практичні наслідки

Трамп погрожує згорнути подальшу допомогу Україні "ще до того, як зайде у Білий дім"

мапаІзраїльська армія оголосила про "тактичні паузи" у воєнних діях

CNN оприлюднив правила дебатів Байдена і Трампа

Усі новини...
Дніпро
Росіяни атакували ракетами Дніпро: вирувала пожежа, 8 поранених, зокрема, немовля
ЗМІ: У Дніпрі пролунали вибухи
У ТЦК пояснили силове затримання чоловіка в Дніпрі: Намагалися утримати від злочину
Останні новини
18:34
Зеленський: Наше завдання – щоб ізоляцію Путіна зрозуміло його суспільство
18:27
Стабілізаційні відключення у понеділок планують застосовувати протягом усього дня
18:02
Зеленський відповів, чи вважає Китай ворогом
17:57
ЄВРО-2024Нідерланди вирвали перемогу над Польщею в першому турі Євро
17:44
У Німеччині поліція вистрілила в чоловіка із сокирою перед матчем Євро-2024
17:24
Зеленський: Путін своїм ультиматумом помножив на нуль попередні заяви про бажання миру
17:21
відеоВивели із зали: в Одесі дівчині відмовили у проведенні публічного заходу українською
16:54
Зеленський готовий почути думки Китаю й Бразилії, коли вони доєднаються до принципів Саміту миру
16:49
Україна веде переговори з країнами, що зацікавлені у проведенні другого Саміту миру
16:24
Опубліковано спільне комюніке Саміту миру
Усі новини...
Реклама:
Реклама: