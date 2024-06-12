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В Днепре подожгли машину военных

Валентина РоманенкоСреда, 12 июня 2024, 10:27
В Днепре подожгли машину военных
фото полиции

В городе Днепр неизвестные подожгли автомобиль, принадлежащий Вооруженным силам.

Источник: полиция Днепропетровщины

Детали: Указано, что преступление произошло в ночь на 10 июня на автостоянке по улице Яскравой.

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В результате поджога загорелся микроавтобус Volkswagen, который принадлежит военным. Огнем был поврежден моторный отсек, торпедо авто и лобовое стекло.

На месте преступления нашли пустые бутылки из-под бензина. По предварительной информации, к поджогу может быть причастна группа лиц, отмечают правоохранители.

 

Следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

Темы: Днепркриминалполиция
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