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У Німеччині під час пошуків зниклої 9-річної української дівчинки у лісі знайшли тіло

Христина Бондарєва, Анастасія ПроцСереда, 12 червня 2024, 10:29
У Німеччині під час пошуків зниклої 9-річної української дівчинки у лісі знайшли тіло
У вівторок до пошуків зниклої Валерії долучилися 400 поліцейських Фото: IMAGO/Daniel Schäfer

У Німеччині 11 червня у лісі біля німецького міста Дебельн у Саксонії під час пошуків української дівчинки Валерії, яка 3 червня зникла безвісти дорогою в школу, знайшли тіло. Його поки не ідентифікували.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на видання Bild

Деталі: Близько 14:30 поліцейський виявив тіло у лісовій зоні приблизно за три кілометри від будинку родини Валерії. До того у цьому районі майже не проводили обшуків, тож у вівторок там організували масштабну пошукову операцію. Свідки раніше повідомляли, що чули крики про допомогу в лісі.

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Поліція поки що не підтверджує, чи це тіло української дівчинки. 

"Наразі ми з'ясовуємо, чи є загибла особа дев'ятирічною дівчинкою з Дебельна, яку розшукували до цього часу. Нашим першочерговим завданням є збір доказів на місці, де було знайдено тіло", – заявив речник поліції у відповідь на запит видання.

Місце знахідки огородили. Поліція оголосила про проведення пресконференції в середу в другій половині дня.

ВІДЕО ДНЯ

Дівчинка з Дніпропетровщини живе в Німеччині з матір'ю з 2022 року. Її батьки розлучені, а батько Валерії служить на українському фронті. 

 
зникла валерія. фото з архіву родини

Востаннє дев'ятирічну дівчинку бачили дорогою до школи в Дебельні в понеділок минулого тижня, однак вона туди так і не дійшла.

Правоохоронці почали розслідування проти школи, яка із запізненням повідомила про відсутність дівчинки на уроках. Про те, що Валерія зникла, повідомила її мати після того, як дівчинка не повернулася додому у звичний час.

Нагадаємо: 11 червня у німецькому місті Франкфурт-на-Майні 41-річна українка отримала поранення внаслідок нападу на неї афганця з ножем.

Теми: НімеччинадітиУкраїна
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