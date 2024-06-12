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В Германии во время поисков пропавшей 9-летней украинской девочки в лесу нашли тело

Кристина Бондарева, Анастасия ПроцСреда, 12 июня 2024, 10:29
В Германии во время поисков пропавшей 9-летней украинской девочки в лесу нашли тело
Во вторник к поискам пропавшей Валерии присоединились 400 полицейских Фото: IMAGO/Daniel Schäfer

В Германии 11 июня в лесу возле немецкого города Дебельн в Саксонии во время поисков украинской девочки Валерии, которая 3 июня пропала без вести по дороге в школу, нашли тело. Его пока не идентифицировали.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на издание Bild

Детали: Около 14:30 полицейский обнаружил тело в лесной зоне примерно в трех километрах от дома семьи Валерии. До этого в этом районе почти не проводили обысков, поэтому во вторник там организовали масштабную поисковую операцию. Свидетели ранее сообщали, что слышали крики о помощи в лесу.

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Полиция пока не подтверждает, что это тело украинской девочки. 

"Сейчас мы выясняем, является ли погибшая особа девятилетней девочкой из Дебельна, которую разыскивали до сих пор. Нашей первоочередной задачей является сбор доказательств на месте, где было найдено тело", – заявил представитель полиции в ответ на запрос издания.

Место находки огородили. Полиция объявила о проведении пресс-конференции в среду во второй половине дня.

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Девочка из Днепропетровской области живет в Германии с матерью с 2022 года. Ее родители разведены, а отец Валерии служит на украинском фронте. 

 
ПРОПАВШАЯ ВАЛЕРИЯ. ФОТО ИЗ АРХИВА СЕМЬИ

Последний раз девятилетнюю девочку видели по дороге в школу в Дебельне в понедельник на прошлой неделе, однако она туда так и не дошла.

Правоохранители начали расследование против школы, которая с опозданием сообщила об отсутствии девочки на уроках. О том, что Валерия исчезла, сообщила ее мать после того, как девочка не вернулась домой в обычное время.

Напомним: 11 июня в немецком городе Франкфурт-на-Майне 41-летняя украинка получила ранения в результате нападения на нее афганца с ножом.

Темы: ГерманиядетиУкраина
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