Сирський: У Вовчанську противник загруз

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський каже, що на Харківському напрямку ворог веде безуспішні дії, намагаючись просунутися вперед в глибину українських бойових порядків та створити так званий "пояс безпеки".

Джерело: Сирський в соцмережах

Пряма мова: "У Вовчанську противник загруз, незважаючи на залучені сили та засоби, які постійно поповнює за рахунок підрозділів з інших напрямків".

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Деталі: Головком повідомив, що кілька днів поспіль працював у військових частинах, які ведуть оборону на найбільш гарячих точках Східного фронту. Сирський описує ситуацію на цих ділянках.

За його словам, противник продовжує ведення активних наступальних дій різної інтенсивності фактично по всьому фронту, основні зусилля зосереджуючи на Покровському та Курахівському напрямках. Тут ворог зосередив найбільшу кількість своїх штурмових підрозділів зі складу восьми ударних бригад.

Жорсткі бої на цих напрямках тривають вже декілька місяців і впродовж цього часу наші воїни мужньо стримують рух ворога вперед.

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Продовжуються бої в районах Часового Яру, Кліщіївки, Калинівки. Противник намагається захопити ці населені пункти для розширення географії свого просування в напрямку Краматорська та Словʼянська.

Безуспішно ворог штурмує Білогорівку на Луганщині.

Противник рветься до Сіверська з двох напрямків, але кожного разу відкочується назад, зазначає головком.

На Запорізькому напрямку агресор здійснює наступальні дії в районах Старомайорське та Роботине, але фактично без успіху.

Генерал-полковник каже, що в районі Кринки бої продовжувалися за утримання плацдарму та контролю островів, без суттєвих змін в стані та положенні сторін.