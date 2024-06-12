Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Економічна правда запрошує на перший за час великої війни Банківський форум

Біля кордону з Угорщиною знайшли покинуте авто: група українців могла втекти через дірку в паркані

Валентина РоманенкоСереда, 12 червня 2024, 11:56
Біля кордону з Угорщиною знайшли покинуте авто: група українців могла втекти через дірку в паркані
фото з ТГ Глаголи

Біля кордону з Угорщиною на околиці села Гуняді Закарпатської області прикордонники виявили покинутий мікроавтобус "Фольксваген" та пошкодження загороджувального паркану: перевіряється інформація про можливий незаконний перетин кордону групою українців.

Джерело: журналіст Віталій Глагола у Telegram, речниця Мукачівського прикордонного загону Леся Федорова та пресслужба Нацполіції в коментарі "Українській правді"

Деталі: Першим про подію повідомив журналіст Глагола. За його словами, під час моніторингу кордону оператор БпЛА прикордонної служби помітив мікроавтобус на польовій дорозі неподалік від лінії розмежування.

Реклама:

Під час обстеження території правоохоронці знайшли сліди, що вели до кордону з Угорщиною, та проріз у загороджувальному паркані і сліди на контрольно-слідовій смузі.

Журналіст зазначав, що 18 людей із покинутого мікроавтобуса могли незаконно перетнути кордон. Водночас у ДПСУ "Українській правді" зазначили, що наразі угорська сторона не підтвердила незаконного перетину кордону.

Пряма мова Федорової: "Днями прикордонний наряд поблизу кордону з Угорщиною на польовій дорозі виявив транспортний засіб без водія. Це був мікроавтобус "Фольксваген". Під час подальшого огляду місцевості виявлено пошкодження загороджувального паркану та сліди осіб.

ВІДЕО ДНЯ

Наразі проводяться необхідні дії для з’ясування всіх обставин. Також перевіряється інформація, зокрема, й щодо кількості порушників, які могли незаконно перетнути кордон, аби потрапити на територію суміжної країни.

Про дану ситуацію повідомлено угорську сторону, яка наразі поки не надавала інформації і не підтвердила факт незаконного перетину кордону".

Деталі: У пресслужбі Нацполу УП додали, що поліція Закарпаття внесла дані про цю подію в ЄРДР за ч 2 ст 332 ККУ (Незаконне перетинання державного кордону групою осіб), авто вилучили як речовий доказ та помістили на спецмайданчик.

Теми: ухилянтиПрикордонна службаУгорщина
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Опубліковано спільне комюніке Саміту миру

Зеленський: На підготовку до другого Саміту, а отже й завершення війни, підуть місяці, а не роки

Зеленський про Саміт миру: Діалог відбувся і може мати практичні наслідки

Трамп погрожує згорнути подальшу допомогу Україні "ще до того, як зайде у Білий дім"

мапаІзраїльська армія оголосила про "тактичні паузи" у воєнних діях

CNN оприлюднив правила дебатів Байдена і Трампа

Усі новини...
ухилянти
Прикордонники затримали у лісі 13 незаконних "туристів", які не дочекались інструкції провідників
На Закарпатті вантажівка прорвала державний кордон: угорці затримали 32 українців
Правоохоронець за $2 тисячі переодягав ухилянтів у формений одяг і перевозив через блокпости − ДБР
Останні новини
18:34
Зеленський: Наше завдання – щоб ізоляцію Путіна зрозуміло його суспільство
18:27
Стабілізаційні відключення у понеділок планують застосовувати протягом усього дня
18:02
Зеленський відповів, чи вважає Китай ворогом
17:57
ЄВРО-2024Нідерланди вирвали перемогу над Польщею в першому турі Євро
17:44
У Німеччині поліція вистрілила в чоловіка із сокирою перед матчем Євро-2024
17:24
Зеленський: Путін своїм ультиматумом помножив на нуль попередні заяви про бажання миру
17:21
відеоВивели із зали: в Одесі дівчині відмовили у проведенні публічного заходу українською
16:54
Зеленський готовий почути думки Китаю й Бразилії, коли вони доєднаються до принципів Саміту миру
16:49
Україна веде переговори з країнами, що зацікавлені у проведенні другого Саміту миру
16:24
Опубліковано спільне комюніке Саміту миру
Усі новини...
Реклама:
Реклама: