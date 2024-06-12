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У границы с Венгрией нашли брошенное авто: группа украинцев могла сбежать через дыру в заборе

Валентина РоманенкоСреда, 12 июня 2024, 11:56
У границы с Венгрией нашли брошенное авто: группа украинцев могла сбежать через дыру в заборе
фото из ТГ Глаголы

Возле границы с Венгрией на окраине села Гуняди Закарпатской области пограничники обнаружили брошеный микроавтобус "Фольксваген" и повреждение заградительного забора: проверяется информация о возможном незаконном пересечении границы группой украинцев.

Источник: журналист Виталий Глагола в Telegram, спикер Мукачевского пограничного отряда Леся Федорова и пресс-служба Нацполиции в комментарии "Украинской правде"

Детали: Первым о происшествии сообщил журналист Глагола. По его словам, во время мониторинга границы оператор БпЛА пограничной службы заметил микроавтобус на полевой дороге неподалеку от линии разграничения.

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При обследовании территории правоохранители нашли следы, которые вели к границе с Венгрией, проем в заградительном заборе и следы на контрольно-следовой полосе.

Журналист отмечал, что 18 человек из заброшенного микроавтобуса могли незаконно пересечь границу. В то же время в ГПСУ "Украинской правде" отметили, что пока венгерская сторона не подтвердила незаконного пересечения границы.

Прямая речь Федоровой: "На днях пограничный наряд вблизи границы с Венгрией на полевой дороге обнаружил транспортное средство без водителя. Это был микроавтобус "Фольксваген". Во время дальнейшего осмотра местности обнаружено повреждение заградительного забора и следы людей.

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Сейчас проводятся необходимые действия для выяснения всех обстоятельств. Также проверяется информация, в частности, и относительно количества нарушителей, которые могли незаконно пересечь границу, чтобы попасть на территорию сопредельной страны.

О данной ситуации было сообщено венгерской стороне, которая пока не предоставляла информации и не подтвердила факт незаконного пересечения границы".

Детали: В пресс-службе Нацпола УП добавили, что полиция Закарпатья внесла данные об этом событии в ЕРДР по ч 2 ст 332 УК (Незаконное пересечение государственной границы группой лиц), авто изъяли как вещественное доказательство и поместили на спецплощадку.

Темы: уклонистыПограничная службаВенгрия
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