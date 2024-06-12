У границы с Венгрией нашли брошенное авто: группа украинцев могла сбежать через дыру в заборе
Возле границы с Венгрией на окраине села Гуняди Закарпатской области пограничники обнаружили брошеный микроавтобус "Фольксваген" и повреждение заградительного забора: проверяется информация о возможном незаконном пересечении границы группой украинцев.
Источник: журналист Виталий Глагола в Telegram, спикер Мукачевского пограничного отряда Леся Федорова и пресс-служба Нацполиции в комментарии "Украинской правде"
Детали: Первым о происшествии сообщил журналист Глагола. По его словам, во время мониторинга границы оператор БпЛА пограничной службы заметил микроавтобус на полевой дороге неподалеку от линии разграничения.
При обследовании территории правоохранители нашли следы, которые вели к границе с Венгрией, проем в заградительном заборе и следы на контрольно-следовой полосе.
Журналист отмечал, что 18 человек из заброшенного микроавтобуса могли незаконно пересечь границу. В то же время в ГПСУ "Украинской правде" отметили, что пока венгерская сторона не подтвердила незаконного пересечения границы.
Прямая речь Федоровой: "На днях пограничный наряд вблизи границы с Венгрией на полевой дороге обнаружил транспортное средство без водителя. Это был микроавтобус "Фольксваген". Во время дальнейшего осмотра местности обнаружено повреждение заградительного забора и следы людей.
Сейчас проводятся необходимые действия для выяснения всех обстоятельств. Также проверяется информация, в частности, и относительно количества нарушителей, которые могли незаконно пересечь границу, чтобы попасть на территорию сопредельной страны.
О данной ситуации было сообщено венгерской стороне, которая пока не предоставляла информации и не подтвердила факт незаконного пересечения границы".
Детали: В пресс-службе Нацпола УП добавили, что полиция Закарпатья внесла данные об этом событии в ЕРДР по ч 2 ст 332 УК (Незаконное пересечение государственной границы группой лиц), авто изъяли как вещественное доказательство и поместили на спецплощадку.