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ЗМІ: Грузинська влада хоче відкрити посольство в Росії

Христина Бондарєва, Анастасія ПроцСереда, 12 червня 2024, 12:11
ЗМІ: Грузинська влада хоче відкрити посольство в Росії
Ілюстративне фото: Getty Images

Опозиційний грузинський телеканал Mtavari з посиланням на своє джерело повідомив, що керівна партія "Грузинська мрія" нібито веде перемовини з Росією щодо відновлення дипломатичних відносин.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на повідомлення телеканалу

Деталі: Грузія розірвала дипломатичні відносини з Росією 3 вересня 2008 року, після завершення російсько-грузинської війни. Наразі всі консульські та інші дипломатичні послуги надаються у швейцарських посольствах, де існують спеціальні секції.

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За інформацією грузинського телеканалу, влада Грузії начебто активно працює з Москвою щодо відкриття посольства. Джерело каналу стверджує, що триває відбір співробітників до посольства.

Портал SOVA пише, що про можливе відкриття посольства заговорили представники діаспор і ділових кіл, а саме – представники діаспори, які мають близькі стосунки з представниками Кремля.

У "Грузинській мрії" цю інформацію назвали необґрунтованою. У партії влади раніше не раз наголошували, що про жодне відновлення дипвідносин із країною, яка окуповує Абхазію та Цхінвальський регіон, не йдеться, поки не відбудеться повна деокупація грузинських територій.

ВІДЕО ДНЯ

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну з боку лідерів "Грузинської мрії" лунає антизахідна й антиукраїнська риторика.

10 травня минулого року лідер РФ Владімір Путін зняв заборону на пряме авіасполучення з Грузією, перерване 2019 року за ініціативою Москви, а також видав указ про скасування візового режиму для громадян Грузії, який Росія запровадила в односторонньому порядку ще 2000 року. 

Нещодавно "Грузинська мрія" ухвалила аналог російського закону про "іноагентів", що викликало багатотисячні акції протесту у Грузії.

У Євросоюзі після остаточного ухвалення закону попередили, що розглядають "усі варіанти" реагування на ці дії Тбілісі.

Читайте більше про те, чи вдасться Заходу зупинити проросійський дрейф Тбілісі.

Теми: ГрузіяЗМІРосія
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