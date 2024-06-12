СМИ: Грузинские власти хотят открыть посольство в России

Оппозиционный грузинский телеканал Mtavari со ссылкой на свой источник сообщил, что правящая партия "Грузинская мечта" якобы ведет переговоры с Россией о восстановлении дипломатических отношений.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение телеканала

Детали: Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией 3 сентября 2008 года, после завершения российско-грузинской войны. Сейчас все консульские и другие дипломатические услуги предоставляются в швейцарских посольствах, где существуют специальные секции.

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По информации грузинского телеканала, власти Грузии якобы активно работают с Москвой по открытию посольства. Источник канала утверждает, что продолжается отбор сотрудников в посольство.

Портал SOVA пишет, что о возможном открытии посольства заговорили представители диаспор и деловых кругов, а именно – представители диаспоры, имеющие близкие отношения с представителями Кремля.

В "Грузинской мечте" эту информацию назвали необоснованной. В партии власти ранее не раз подчеркивали, что ни о каком восстановлении дипотношений со страной, которая оккупирует Абхазию и Цхинвальский регион, речь не идет, пока не произойдет полная деоккупация грузинских территорий.

ВИДЕО ДНЯ

После полномасштабного вторжения РФ в Украину со стороны лидеров "Грузинской мечты" звучит антизападная и антиукраинская риторика.

10 мая прошлого года лидер РФ Владимир Путин снял запрет на прямое авиасообщение с Грузией, прерванное в 2019 году по инициативе Москвы, а также издал указ об отмене визового режима для граждан Грузии, который Россия ввела в одностороннем порядке еще в 2000 году.

Недавно "Грузинская мечта" приняла аналог российского закона об "иноагентах", что вызвало многотысячные акции протеста в Грузии.

В Евросоюзе после окончательного принятия закона предупредили, что рассматривают "все варианты" реагирования на эти действия Тбилиси.

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