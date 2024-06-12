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Орбан домовився з НАТО: Угорщина не буде підтримувати Україну й не блокуватиме рішень Альянсу щодо неї

Христина Бондарєва, Анастасія ПроцСереда, 12 червня 2024, 12:37
Орбан домовився з НАТО: Угорщина не буде підтримувати Україну й не блокуватиме рішень Альянсу щодо неї
Глава уряду Угорщини Віктор Орбан і Генсек НАТО Єнс Столтенберг. Ілюстративне фото: Getty Images

Глава уряду Угорщини Віктор Орбан повідомив, що домовився з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом про те, що Угорщина не буде блокувати рішення в Альянсі щодо Києва, однак не братиме участь у підтримці для України.

Джерело: "Європейська правда" з посилання на слова Орбана під час пресконференції з генсеком НАТО у Будапешті 

Деталі: Орбан сказав, що на зустрічі вони переглянули відносини між Угорщиною і НАТО.

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За словами угорського прем’єра, "усім відомо, що позиція Угорщини щодо російсько-української війни відрізняється від позиції більшості держав НАТО". Але він подякував генсеку НАТО, що Будапешту завжди "дозволяли" висловлювати свою відмінну думку.

"Угорщина дала чітко зрозуміти, що вона не має наміру блокувати будь-які рішення у НАТО, які можуть відрізнятись від нашого, як ми вважаємо, аналізу ситуації. На чому ми сконцентрувалися на сьогоднішній зустрічі… то це на тому, що будь-які операції за межами (НАТО) мають бути добровільними, і Угорщині були надані гарантії, яких вона вимагає", – сказав Орбан.

Він додав, що така домовленість відповідає запиту угорського суспільства, яке на виборах до Європарламенту "дало уряду мандат не брати участі у війні".

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Генсек НАТО, зі свого боку, сказав, що він та Орбан "схвалили модальність для Угорщини не брати участі у підтримці НАТО для України", яку Альянс планує надавати у майбутньому. Орбан сказав, що Угорщина не братиме участі в цих зусиллях НАТО, і Столтенберг "прийняв цю позицію".

"Ніхто з угорського персоналу не братиме участі у цій діяльності, і жодні фінанси Угорщини не будуть використані, щоб її підтримувати. Водночас прем'єр-міністр мене запевнив, що Угорщина не буде проти цих зусиль і дозволить іншим союзникам просуватися вперед", – заявив Столтенберг.

У травні Орбан заявляв, що його країна працює над "переосмисленням" статусу членства в НАТО, щоб дозволити їй потенційно уникнути участі у майбутніх операціях за межами Альянсу і посиленої підтримки України з боку НАТО.

Теми: УгорщинаНАТООрбандопомога Україні
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