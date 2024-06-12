Орбан договорился с НАТО: Венгрия не будет поддерживать Украину и не будет блокировать решения Альянса по ней

Глава правительства Венгрии Виктор Орбан сообщил, что договорился с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом о том, что Венгрия не будет блокировать решения в Альянсе по Киеву, однако не будет участвовать в поддержке для Украины.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на слова Орбана во время пресс-конференции с генсеком НАТО в Будапеште

Детали: Орбан сказал, что на встрече они пересмотрели отношения между Венгрией и НАТО.

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По словам венгерского премьера, "всем известно, что позиция Венгрии по российско-украинской войне отличается от позиции большинства государств НАТО". Но он поблагодарил генсека НАТО, что Будапешту всегда "позволяли" выражать свое отличное мнение.

"Венгрия дала четко понять, что она не намерена блокировать любые решения в НАТО, которые могут отличаться от нашего, как мы считаем, анализа ситуации. На чем мы сконцентрировались на сегодняшней встрече... так это на том, что любые операции за пределами (НАТО) должны быть добровольными, и Венгрии были предоставлены гарантии, которых она требует", – сказал Орбан.

Он добавил, что такая договоренность соответствует запросу венгерского общества, которые на выборах в Европарламент "дали правительству мандат не участвовать в войне".

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Генсек НАТО со своей стороны сказал, что он и Орбан "одобрили модальность для Венгрии не участвовать в поддержке НАТО для Украины", которую Альянс планирует предоставлять в будущем. Орбан сказал, что Венгрия не будет участвовать в этих усилиях НАТО, и Столтенберг "принял эту позицию".

"Никто из венгерского персонала не будет участвовать в этой деятельности, и никакие финансы Венгрии не будут использованы, чтобы ее поддерживать. В то же время премьер-министр меня заверил, что Венгрия не будет против этих усилий и позволит другим союзникам продвигаться вперед", – заявил Столтенберг.

В мае Орбан заявлял, что его страна работает над "переосмыслением" статуса членства в НАТО, чтобы позволить ей потенциально избежать участия в будущих операциях за пределами Альянса и усиленной поддержки Украины со стороны НАТО.

Орбан также заявлял, что его страна должна держаться подальше от войны, в которую, по его словам, украинцы будут втягивать ЕС и даже весь мир.