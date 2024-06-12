Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Экономическая правда приглашает на первый за время большой войны Банковский форум

Орбан договорился с НАТО: Венгрия не будет поддерживать Украину и не будет блокировать решения Альянса по ней

Кристина Бондарева, Анастасия ПроцСреда, 12 июня 2024, 12:37
Орбан договорился с НАТО: Венгрия не будет поддерживать Украину и не будет блокировать решения Альянса по ней
Глава правительства Венгрии Виктор Орбан и Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Иллюстративное фото: Getty Images

Глава правительства Венгрии Виктор Орбан сообщил, что договорился с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом о том, что Венгрия не будет блокировать решения в Альянсе по Киеву, однако не будет участвовать в поддержке для Украины.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на слова Орбана во время пресс-конференции с генсеком НАТО в Будапеште

Детали: Орбан сказал, что на встрече они пересмотрели отношения между Венгрией и НАТО.

Реклама:

По словам венгерского премьера, "всем известно, что позиция Венгрии по российско-украинской войне отличается от позиции большинства государств НАТО". Но он поблагодарил генсека НАТО, что Будапешту всегда "позволяли" выражать свое отличное мнение.

"Венгрия дала четко понять, что она не намерена блокировать любые решения в НАТО, которые могут отличаться от нашего, как мы считаем, анализа ситуации. На чем мы сконцентрировались на сегодняшней встрече... так это на том, что любые операции за пределами (НАТО) должны быть добровольными, и Венгрии были предоставлены гарантии, которых она требует", – сказал Орбан.

Он добавил, что такая договоренность соответствует запросу венгерского общества, которые на выборах в Европарламент "дали правительству мандат не участвовать в войне".

ВИДЕО ДНЯ

Генсек НАТО со своей стороны сказал, что он и Орбан "одобрили модальность для Венгрии не участвовать в поддержке НАТО для Украины", которую Альянс планирует предоставлять в будущем. Орбан сказал, что Венгрия не будет участвовать в этих усилиях НАТО, и Столтенберг "принял эту позицию".

"Никто из венгерского персонала не будет участвовать в этой деятельности, и никакие финансы Венгрии не будут использованы, чтобы ее поддерживать. В то же время премьер-министр меня заверил, что Венгрия не будет против этих усилий и позволит другим союзникам продвигаться вперед", – заявил Столтенберг.

В мае Орбан заявлял, что его страна работает над "переосмыслением" статуса членства в НАТО, чтобы позволить ей потенциально избежать участия в будущих операциях за пределами Альянса и усиленной поддержки Украины со стороны НАТО.

Орбан также заявлял, что его страна должна держаться подальше от войны, в которую, по его словам, украинцы будут втягивать ЕС и даже весь мир.

Темы: ВенгрияНАТООрбанпомощь Украине
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

обновляется от 22:41Воздушные силы сообщили об активности 4 бомбардировщиков Ту-95МС и "Шахеды"

Относительно имущества заместителя генпрокурора Вербицкого начали служебное расследование

В Украине запретили партию "Наш край", имущество передадут государству

фотоВ Киеве "устал" еще один мост

фотоРоссийские войска обстреляли Харьковщину, погибли и пострадали

Украина и ЕС согласовали соглашение по безопасности, в ОП анонсировали подписание

Все новости...
Венгрия
У границы с Венгрией нашли брошенное авто: группа украинцев могла сбежать через дыру в заборе
Из-за позиции Венгрии на саммите "Бухарестской девятки" не смогли сделать совместное заявление
В Европарламент прошла венгерка из Украины: она имеет специфические воспоминания о Закарпатье
Последние новости
01:20
Военные США заявили о ликвидации высокопоставленного члена ИГИЛ
00:48
обновляется от 22:41Воздушные силы сообщили об активности 4 бомбардировщиков Ту-95МС и "Шахеды"
00:40
Будущее в стиле Илона Маска и анимация, что может вызвать тревожность. Интервью режиссера Жереми Перина
00:26
Белый дом подтвердил разрешение бить по РФ через границу на Харьковщине и Сумщине – СМИ
00:11
Создает уют практически из ничего: как девушка из Крыма помогает обустроить старые дома на Черниговщине
00:04
Евро-2024Шотландия и Швейцария сыграли вничью во 2 туре Евро-2024
23:49
Новости экономики 19 июня: обвал пешеходного моста в Киеве, новые санкции ЕС против РФ
23:34
Генштаб: Враг значительно активизировал усилия на Краматорском направлении
23:15
Гендиректор МАГАТЭ назвал своевременными намерения построить новые блоки на Хмельницкой АЭС
23:01
Россияне обстреляли Торецк, Роскошное и Железное в Донецкой области – один погибший и двое раненых
Все новости...
Реклама:
Реклама: