Орбан заявив, що не може змінювати думки інших країн щодо підтримки України

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан визнав, що його країна, яка має власну позицію щодо війни РФ проти України, не може вплинути на позицію інших союзників.

Джерело: Орбан під час пресконференції з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом у Будапешті, "Європейська правда"

Деталі: За словами угорського прем'єра, Угорщина визнає, що її позиція "відрізняється від інших".

Реклама:

"Ми завжди мали право ділитися своєю думкою. В Угорщини немає можливості чи сили реально змінити думки, які набагато перевершують її за вагою та впливом", – зазначив Орбан.

Саме тому, вказав очільник уряду Угорщини, "ми ясно дали зрозуміти, що не хочемо блокувати рішення в НАТО, які відрізняються від нашої інтерпретації ситуації".

Як відомо, Орбан повідомив, що на зустрічі зі Столтенбергом погодив формат взаємодії щодо не блокування Будапештом рішень в Альянсі щодо України.

ВІДЕО ДНЯ

Генсек НАТО, зі свого боку, сказав, що він та Орбан "схвалили модальність для Угорщини не брати участі у підтримці НАТО для України", яку Альянс планує надавати у майбутньому. Орбан сказав, що Угорщина не братиме участі в цих зусиллях НАТО, і Столтенберг "прийняв цю позицію".

У травні Орбан заявляв, що його країна працює над "переосмисленням" статусу членства в НАТО, щоб дозволити їй потенційно уникнути участі у майбутніх операціях за межами Альянсу і посиленої підтримки України з боку НАТО.

Орбан також заявляв, що його країна повинна триматися подалі від війни, в яку, за його словами, українці будуть втягувати ЄС і навіть увесь світ.