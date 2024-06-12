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Орбан заявив, що не може змінювати думки інших країн щодо підтримки України

Ірина Кутєлєва, Роман ПетренкоСереда, 12 червня 2024, 13:38
Орбан заявив, що не може змінювати думки інших країн щодо підтримки України
орбан, фото: getty images

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан визнав, що його країна, яка має власну позицію щодо війни РФ проти України, не може вплинути на позицію інших союзників.

Джерело: Орбан під час пресконференції з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом у Будапешті, "Європейська правда"

Деталі: За словами угорського прем'єра, Угорщина визнає, що її позиція "відрізняється від інших".

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"Ми завжди мали право ділитися своєю думкою. В Угорщини немає можливості чи сили реально змінити думки, які набагато перевершують її за вагою та впливом", – зазначив Орбан.

Саме тому, вказав очільник уряду Угорщини, "ми ясно дали зрозуміти, що не хочемо блокувати рішення в НАТО, які відрізняються від нашої інтерпретації ситуації".

Як відомо, Орбан повідомив, що на зустрічі зі Столтенбергом погодив формат взаємодії щодо не блокування Будапештом рішень в Альянсі щодо України. 

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Генсек НАТО, зі свого боку, сказав, що він та Орбан "схвалили модальність для Угорщини не брати участі у підтримці НАТО для України", яку Альянс планує надавати у майбутньому. Орбан сказав, що Угорщина не братиме участі в цих зусиллях НАТО, і Столтенберг "прийняв цю позицію".

У травні Орбан заявляв, що його країна працює над "переосмисленням" статусу членства в НАТО, щоб дозволити їй потенційно уникнути участі у майбутніх операціях за межами Альянсу і посиленої підтримки України з боку НАТО.

Орбан також заявляв, що його країна повинна триматися подалі від війни, в яку, за його словами, українці будуть втягувати ЄС і навіть увесь світ.

Теми: УгорщинаНАТООрбандопомога Україні
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