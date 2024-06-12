Орбан заявил, что не может менять мнения других стран относительно поддержки Украины

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан признал, что его страна, которая имеет собственную позицию относительно войны РФ против Украины, не может повлиять на позицию других союзников.

Источник: Орбан во время пресс-конференции с генсеком НАТО в Будапеште, "Европейская правда"

Детали: По словам венгерского премьера, Венгрия признает, что ее позиция "отличается от других".

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"Мы всегда имели право делиться своим мнением. У Венгрии нет возможности или силы реально изменить мнения, которые намного превосходят ее по весу и влиянию", – отметил Орбан.

Именно поэтому, указал глава правительства Венгрии, "мы ясно дали понять, что не хотим блокировать решения в НАТО, которые отличаются от нашей интерпретации ситуации".

Как известно, Орбан сообщил, что на встрече со Столтенбергом согласовал формат взаимодействия по не блокированию Будапештом решений в Альянсе по Украине.

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Генсек НАТО со своей стороны сказал, что он и Орбан "одобрили модальность для Венгрии не участвовать в поддержке НАТО для Украины", которую Альянс планирует предоставлять в будущем. Орбан сказал, что Венгрия не будет участвовать в этих усилиях НАТО, и Столтенберг "принял эту позицию".

В мае Орбан заявлял, что его страна работает над "переосмыслением" статуса членства в НАТО, чтобы позволить ей потенциально избежать участия в будущих операциях за пределами Альянса и усиленной поддержки Украины со стороны НАТО.

Орбан также заявлял, что его страна должна держаться подальше от войны, в которую, по его словам, украинцы будут втягивать ЕС и даже весь мир.