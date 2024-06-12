На кордоні з Угорщиною з Тиси дістали тіло потопельника: 35 від початку великої війни

Чоловіка без ознак життя виявив 12 червня під час патрулювання українсько-угорської ділянки кордону прикордонний наряд відділення "Бодалово".

Джерело: Державна прикордонна служба України

Деталі: Тіло невідомого перебувало у річці Тиса. Течією його винесло до українського берега. Прикордонникам вдалося витягнути потопельника на берег.

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До місця подій викликали співробітників ДСНС та Національної поліції.

Особу загиблого наразі встановлюють.

Як уточнили "Українській правді" в пресслужбі ДПСУ, попередньо було встановлено що тіло перебувало у воді близько місяця.

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У ДПСУ зазначають, що від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, на ділянці відповідальності Мукачівського прикордонного загону це вже 35-й потопельник, якого виявили у Тисі на кордоні з суміжними країнами.

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