Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Економічна правда запрошує на перший за час великої війни Банківський форум

На кордоні з Угорщиною з Тиси дістали тіло потопельника: 35 від початку великої війни

Валентина РоманенкоСереда, 12 червня 2024, 14:17
На кордоні з Угорщиною з Тиси дістали тіло потопельника: 35 від початку великої війни
фото ДПСУ

Чоловіка без ознак життя виявив 12 червня під час патрулювання українсько-угорської ділянки кордону прикордонний наряд відділення "Бодалово".

Джерело: Державна прикордонна служба України

Деталі: Тіло невідомого перебувало у річці Тиса. Течією його винесло до українського берега. Прикордонникам вдалося витягнути потопельника на берег.

Реклама:

До місця подій викликали співробітників ДСНС та Національної поліції.

Особу загиблого наразі встановлюють.

Як уточнили "Українській правді" в пресслужбі ДПСУ, попередньо було встановлено що тіло перебувало у воді близько місяця.

ВІДЕО ДНЯ

У ДПСУ зазначають, що від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, на ділянці відповідальності Мукачівського прикордонного загону це вже 35-й потопельник, якого виявили у Тисі на кордоні з суміжними країнами.

Читайте також: Тече річка Тиса. Як українці намагаються втекти від мобілізації через державний кордон

Плюси, мінуси й підводні камені річки Тиса. Відеорепортаж із берегів "Стікса для ухилянтів"

Теми: Прикордонна служба
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Опубліковано спільне комюніке Саміту миру

Зеленський: На підготовку до другого Саміту, а отже й завершення війни, підуть місяці, а не роки

Зеленський про Саміт миру: Діалог відбувся і може мати практичні наслідки

Трамп погрожує згорнути подальшу допомогу Україні "ще до того, як зайде у Білий дім"

мапаІзраїльська армія оголосила про "тактичні паузи" у воєнних діях

CNN оприлюднив правила дебатів Байдена і Трампа

Усі новини...
Прикордонна служба
Прикордонники філігранно знищили у повітрі ворожий дрон-розвідник
Біля кордону з Угорщиною знайшли покинуте авто: група українців могла втекти через дірку в паркані
У туристичних районах Прикарпаття посилено працюють прикордонники – у ДПСУ пояснили чому
Останні новини
18:34
Зеленський: Наше завдання – щоб ізоляцію Путіна зрозуміло його суспільство
18:27
Стабілізаційні відключення у понеділок планують застосовувати протягом усього дня
18:02
Зеленський відповів, чи вважає Китай ворогом
17:57
ЄВРО-2024Нідерланди вирвали перемогу над Польщею в першому турі Євро
17:44
У Німеччині поліція вистрілила в чоловіка із сокирою перед матчем Євро-2024
17:24
Зеленський: Путін своїм ультиматумом помножив на нуль попередні заяви про бажання миру
17:21
відеоВивели із зали: в Одесі дівчині відмовили у проведенні публічного заходу українською
16:54
Зеленський готовий почути думки Китаю й Бразилії, коли вони доєднаються до принципів Саміту миру
16:49
Україна веде переговори з країнами, що зацікавлені у проведенні другого Саміту миру
16:24
Опубліковано спільне комюніке Саміту миру
Усі новини...
Реклама:
Реклама: