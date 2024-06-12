На кордоні з Угорщиною з Тиси дістали тіло потопельника: 35 від початку великої війни
Чоловіка без ознак життя виявив 12 червня під час патрулювання українсько-угорської ділянки кордону прикордонний наряд відділення "Бодалово".
Джерело: Державна прикордонна служба України
Деталі: Тіло невідомого перебувало у річці Тиса. Течією його винесло до українського берега. Прикордонникам вдалося витягнути потопельника на берег.
До місця подій викликали співробітників ДСНС та Національної поліції.
Особу загиблого наразі встановлюють.
Як уточнили "Українській правді" в пресслужбі ДПСУ, попередньо було встановлено що тіло перебувало у воді близько місяця.
У ДПСУ зазначають, що від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, на ділянці відповідальності Мукачівського прикордонного загону це вже 35-й потопельник, якого виявили у Тисі на кордоні з суміжними країнами.
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