На границе с Венгрией из Тисы достали тело утопленника: 35 с начала большой войны
Мужчину без признаков жизни обнаружил 12 июня во время патрулирования украинско-венгерского участка границы пограничный наряд отделения "Бодалово".
Источник: Государственная пограничная служба Украины
Детали: Тело неизвестного находилось в реке Тиса. Течением его вынесло к украинскому берегу. Пограничникам удалось вытащить утопленника на берег.
К месту событий вызвали сотрудников ГСЧС и Национальной полиции.
Личность погибшего сейчас устанавливают.
Как уточнили "Украинской правде" в пресс-службе ГПСУ, предварительно установлено, что тело находилось в воде около месяца.
В ГПСУ отмечают, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, на участке ответственности Мукачевского пограничного отряда это уже 35-й утопленник, которого обнаружили в Тисе на границе с сопредельными странами.
Читайте также: Течет река Тиса. Как украинцы пытаются сбежать от мобилизации через государственную границу
Плюсы, минусы и подводные камни реки Тиса. Видеорепортаж с берегов "Стикса для уклонистов"