На границе с Венгрией из Тисы достали тело утопленника: 35 с начала большой войны

Мужчину без признаков жизни обнаружил 12 июня во время патрулирования украинско-венгерского участка границы пограничный наряд отделения "Бодалово".

Источник: Государственная пограничная служба Украины

Детали: Тело неизвестного находилось в реке Тиса. Течением его вынесло к украинскому берегу. Пограничникам удалось вытащить утопленника на берег.

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К месту событий вызвали сотрудников ГСЧС и Национальной полиции.

Личность погибшего сейчас устанавливают.

Как уточнили "Украинской правде" в пресс-службе ГПСУ, предварительно установлено, что тело находилось в воде около месяца.

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В ГПСУ отмечают, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, на участке ответственности Мукачевского пограничного отряда это уже 35-й утопленник, которого обнаружили в Тисе на границе с сопредельными странами.

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