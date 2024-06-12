На Львівщині розстріляли авто. ЗМІ пишуть про замах на кримінального авторитета
Середа, 12 червня 2024, 15:13
На Львівщині поліцейські вживають заходів для затримання зловмисника, який обстріляв автомобіль "БМВ".
Джерело: поліція Львівської області, Zaxid.net
Деталі: 12 червня близько 11.00 поліції надійшло повідомлення про стрілянину, що сталась у селі Сокільники, Львівського району.
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Вогнепальні поранення отримав водій автомобіля – він госпіталізований.
Спеціальна поліцейська операція для встановлення місця перебування та затримання зловмисника триває.
Оновлено: ЗМІ пишуть, що обстріляна машина – кримінального авторитета Джоні Балога (прізвисько "Джонік").
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