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На Львовщине расстреляли авто. СМИ пишут о покушении на криминального авторитета

Роман ПетренкоСреда, 12 июня 2024, 15:13
На Львовщине расстреляли авто. СМИ пишут о покушении на криминального авторитета
фото полиции

На Львовщине полицейские принимают меры для задержания злоумышленника, который обстрелял автомобиль "БМВ".

Источник: полиция Львовской области, Zaxid.net

Детали: 12 июня около 11.00 полиции поступило сообщение о стрельбе, которая произошла в селе Сокольники, Львовского района.

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Огнестрельные ранения получил водитель автомобиля - он госпитализирован.

Специальная полицейская операция для установления места пребывания и задержания злоумышленника продолжается.

Обновлено: СМИ пишут, что обстрелянная машина - криминального авторитета Джони Балога (прозвище "Джоник").

Темы: полицияЛьвовщина
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