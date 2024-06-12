Злива в Києві триватиме до кінця доби: опадів – утричі більше за норму

У столиці України 12 червня тривають залпові зливи, кількість опадів уже майже втричі перевищила норму.

Джерело: КМДА, Патрульна поліція Києва

Деталі: За інформацією Укргідрометцентру, значний дощ триватиме до кінця доби.

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Така інтенсивність опадів за короткий період спричинила підтоплення в окремих районах Києва.

Муніципальні служби в посиленому режимі працюють над ліквідацією наслідків підтоплень. Утім система дощової каналізації не може одразу впоратися, адже не розрахована на таку кількість опадів, зазначає столична влада.

В окремих районах через негоду затримується рух громадського транспорту. Киян просять слідкувати за повідомленнями "Київпастрансу", щоб мати актуальну інформацію про графіки і зміни руху.

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Оперативні підрозділи Київської аварійно-рятувальної служби "Київська служба порятунку" ліквідовують наслідки негоди. Зокрема, фахівці наразі прибирають повалені дерева в Шевченківському та Дніпровському районах столиці.

За інформацією Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА, наразі зеленбудівці ліквідували 13 випадків повалених або пошкоджених дерев.

Державна служба України з надзвичайних ситуацій закликає містян, зважаючи на складні погодні умови, без нагальної потреби не перебувати на вулицях, не ходити біля ліній електропередачі, рекламних щитів. Водіїв і пішоходів – бути максимально уважними на дорогах та дотримуватися правил дорожнього руху.

Дослівно КМДА: "Просимо, за можливості, залишатись у приміщеннях, відкласти поїздки на авто, щоб не створювати затори. Також не залишайте автівки під деревами".