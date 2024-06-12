Ливень в Киеве продлится до конца суток: осадков – втрое больше нормы

В столице Украины 12 июня продолжаются залповые ливни, количество осадков уже почти втрое превысило норму.

Источник: КГГА

Детали: По информации Укргидрометцентра, значительный дождь продлится до конца суток.

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Такая интенсивность осадков за короткий период вызвала подтопление в отдельных районах Киева.

Муниципальные службы в усиленном режиме работают над ликвидацией последствий подтоплений. Впрочем, система дождевой канализации не может сразу справиться, ведь не рассчитана на такое количество осадков, отмечают столичные власти.

В отдельных районах из-за непогоды задерживается движение общественного транспорта. Киевлян просят следить за сообщениями "Киевпастранса", чтобы иметь актуальную информацию о графиках и изменениях движения.

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Оперативные подразделения Киевской аварийно-спасательной службы "Киевская служба спасения" ликвидируют последствия непогоды. В частности, специалисты сейчас убирают поваленные деревья в Шевченковском и Днепровском районах столицы.

По информации Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА, сейчас зеленстроевцы ликвидировали 13 случаев поваленных или поврежденных деревьев.

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям призывает горожан, учитывая сложные погодные условия, без необходимости не находиться на улицах, не ходить возле линий электропередачи, рекламных щитов. Водителей и пешеходов - быть максимально внимательными на дорогах и соблюдать правила дорожного движения.

Дословно КГГА: "Просим, по возможности, оставаться в помещениях, отложить поездки на авто, чтобы не создавать пробки. Также не оставляйте машины под деревьями".