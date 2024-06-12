Поліція підтвердила загибель 9-річної українки в Німеччині: підозрюють вбивство

Поліція Німеччини офіційно підтвердила, що знайдена у лісі мертва людина – це 9-річна дівчинка з України, яка тиждень вважалася зниклою безвісти.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Bild

Деталі: На пресконференції у місті Хемніц поліція підтвердила, що тіло, яке знайшли напередодні у лісі поблизу Дебельна у Саксонії – зникла 9-річна українка Валерія, яку шукали з 3 червня після того, як вона пішла у школу і зникла.

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"Валерія стала жертвою злочину. Ми розслідуємо його як вбивство", – повідомив начальник поліції Карстен Кемпф.

У поліції розповіли, що вбиту виявили далеко від стежок, у важкодоступній зоні з низькорослою рослинністю. Слідчі вважають, що це і було місцем вбивства.

Тіло обстежували у лейпцизькому інституті кримінальної експертизи.

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"Після досліджень та розтину не виявлено ознак того, що дівчинка стала жертвою сексуального насильства", – повідомила старший публічний прокурор Хемніца Інгрід Бургарт.

За останні дні залучені до пошуків правоохоронці опитали близько 400 громадян в окрузі та перевірили місцеперебування осіб, які раніше скоювали сексуальні злочини. Підозрюваних поки немає.

"Наше розслідування на даний час зосереджується на безпосередньому колі знайомств родини", – повідомила прокурор.

Нагадаємо, про Валерію повідомляли, що вона родом з Дніпропетровщини і живе у Німеччині з матір'ю з 2022 року. Її батьки розлучені, батько служить у силах оборони України.

Про те, що Валерія зникла, повідомила її мати після того, як дівчинка не повернулася додому у звичний час. Правоохоронці почали розслідування проти школи, яка із запізненням повідомила про відсутність дівчинки на уроках.

Нагадаємо, 11 червня у німецькому місті Франкфурт-на-Майні 41-річна українка отримала поранення внаслідок нападу на неї афганця з ножем.

У березні в Німеччині сталося резонансне вбивство молодої українки та її матері, підозрюють, що його влаштували з метою викрасти немовля жінки.