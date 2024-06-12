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Полиция подтвердила гибель 9-летней украинки в Германии: подозревают убийство

Мария Емец, Евгений КизиловСреда, 12 июня 2024, 15:45
Полиция подтвердила гибель 9-летней украинки в Германии: подозревают убийство
иллюстративное фото от Kevin Kobs

Полиция Германии официально подтвердила, что найденное в лесу тело человека - это 9-летняя девочка из Украины, которая неделю считалась пропавшей без вести.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Bild

Детали: На пресс-конференции в городе Хемниц полиция подтвердила, что тело, которое нашли накануне в лесу вблизи Дебельна в Саксонии – пропавшая 9-летняя украинка Валерия, которую искали с 3 июня после того, как она пошла в школу и исчезла.

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"Валерия стала жертвой преступления. Мы расследуем его как убийство", – сообщил начальник полиции Карстен Кемпф.

В полиции рассказали, что убитую обнаружили вдали от троп, в труднодоступной зоне с низкорослой растительностью. Следователи считают, что это и было местом убийства.

Тело обследовали в лейпцигском институте криминальной экспертизы.

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"После исследований и вскрытия не обнаружено признаков того, что девочка стала жертвой сексуального насилия", – сообщила старший публичный прокурор Хемница Ингрид Бургарт.

За последние дни привлеченные к поискам правоохранители опросили около 400 граждан в округе и проверили местонахождение лиц, ранее совершавших сексуальные преступления. Подозреваемых пока нет.

"Наше расследование в настоящее время сосредотачивается на непосредственном кругу знакомств семьи", – сообщила прокурор.

Напомним, о Валерии сообщали, что она родом из Днепропетровщины и живет в Германии с матерью с 2022 года. Ее родители в разводе, отец служит в силах обороны Украины.

О том, что Валерия пропала, сообщила ее мать после того, как девочка не вернулась домой в обычное время. Правоохранители начали расследование против школы, которая с опозданием сообщила об отсутствии девочки на уроках.

Напомним, 11 июня в немецком городе Франкфурт-на-Майне 41-летняя украинка получила ранения в результате нападения на нее афганца с ножом.

В марте в Германии произошло резонансное убийство молодой украинки и ее матери, подозревают, что его устроили с целью похитить младенца женщины.

Темы: ГерманияубийствоУкраинабеженцы
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