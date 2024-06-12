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Прикордонники затримали у лісі 13 незаконних "туристів", які не дочекались інструкції провідників

Валентина РоманенкоСереда, 12 червня 2024, 17:12
Прикордонники затримали у лісі 13 незаконних туристів, які не дочекались інструкції провідників
фото ДПСУ

Прикордонники Могилів-Подільського загону затримали групу з 13 чоловіків у лісі неподалік державного кордону.

Джерело: Державна прикордонна служба України

Дослівно: "Мандрівники з різних регіонів країни скористалися послугами ділків, які через один із месенджерів інтернет-мережі надавали їм вказівки щодо маршруту руху до кордону. Ціна такої послуги складала по 2 тисячі доларів США з кожного.

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Останню інструкцію порушники очікували майже добу, переховуючись у хащах. Та вартові кордону випередили шахраїв. Тож в подальшому порушникам довелося вже виконувати вимоги прикордонників".

Деталі: Зазначається, що за спробу незаконного перетинання кордону було складено адміністративні протоколи про незаконне перетинання або спробу незаконного перетинання державного кордону України.

Справи скеровано до суду.

Теми: ухилянтиПрикордонна служба
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