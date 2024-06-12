Пограничники задержали в лесу 13 незаконных "туристов", не дождавшихся инструкции проводников

Пограничники Могилев-Подольского отряда задержали группу из 13 мужчин в лесу недалеко от государственной границы.

Источник: Государственная пограничная служба Украины

Дословно: "Путешественники из разных регионов страны воспользовались услугами дельцов, которые через один из мессенджеров интернет-сети предоставляли им указания по маршруту движения к границе. Цена такой услуги составляла по 2 тысячи долларов США с каждого.

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Последнюю инструкцию нарушители ожидали почти сутки, скрываясь в чащах. Но стражи границы опередили мошенников. Поэтому в дальнейшем нарушителям пришлось уже выполнять требования пограничников".

Детали: Отмечается, что за попытку незаконного пересечения границы были составлены административные протоколы о незаконном пересечении или попытке незаконного пересечения государственной границы Украины.

Дела направлены в суд.