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У Росії зупинилися торги доларами та євро: США наклали санкції на Мосбіржу

Олег Павлюк, Євген КізіловСереда, 12 червня 2024, 19:09
У Росії зупинилися торги доларами та євро: США наклали санкції на Мосбіржу
фото: росзмі

Мінфін Сполучених Штатів запровадив санкції проти Московської біржі. Торговий майданчик заявив про припинення торгів доларом і євро з 13 червня.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на повідомлення відомства

Деталі: Як вказує американський Мінфін, російський правитель Владімір Путін раніше затвердив низку заходів для подальшого залучення капіталу через Мосбіржу як від російських осіб, так і від осіб із "дружніх країн".

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Це дозволяє акціонерам "отримувати прибуток від військової машини Кремля шляхом інвестування в російський державний борг, російські корпорації та провідні російські оборонні підприємства", йдеться в повідомленні.

Під нові обмеження США також потрапили Національний кліринговий центр – контрагент у всіх валютних угодах Мосбіржі; Національний розрахунковий депозитарій – центральний депозитарій цінних паперів у Росії; а також страхові компанії "Согаз" і РНПК.

Після накладення американських санкцій Московська біржа оголосила про припинення торгів доларом і євро з 13 червня та зупинку всіх торгів інструментами з розрахунками в доларах і євро.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, Мінфін США також оголосив про розширення механізму вторинних санкцій стосовно Росії та санкції проти понад 90 іноземних компаній та осіб, які допомагають Москві ухилятись від санкцій.

Теми: РосіяСШАсанкціївалюта
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