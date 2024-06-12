В России остановились торги долларами и евро: США наложили санкции на Мосбиржу

Минфин Соединенных Штатов ввел санкции против Московской биржи. Торговая площадка заявила о прекращении торгов долларом и евро с 13 июня.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение ведомства

Детали: Как указывает американский Минфин, российский правитель Владимир Путин ранее утвердил ряд мер для дальнейшего привлечения капитала через Мосбиржу как от российских лиц, так и от лиц из "дружественных стран".

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Это позволяет акционерам "получать прибыль от военной машины Кремля путем инвестирования в российский государственный долг, российские корпорации и ведущие российские оборонные предприятия", говорится в сообщении.

Под новые ограничения США также попали Национальный клиринговый центр – контрагент во всех валютных сделках Мосбиржи; Национальный расчетный депозитарий – центральный депозитарий ценных бумаг в России; а также страховые компании "Согаз" и РНПК.

После наложения американских санкций Московская биржа объявила о прекращении торгов долларом и евро с 13 июня и остановке всех торгов инструментами с расчетами в долларах и евро.

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Напомним, Минфин США также объявил о расширении механизма вторичных санкций в отношении России и санкции против более 90 иностранных компаний и лиц, которые помогают Москве уклоняться от санкций.