Financial Times: Росіяни виставили на сайтах з усиновлення оголошення з викраденими українськими дітьми

На російських сайтах з усиновлення з’явилася інформація принаймні про чотирьох українських дітей, яких окупанти викрали за перші місяці повномасштабного вторгнення.

Джерело: розслідування Financial Times

Деталі: Діти віком від 8 до 15 років є в українській базі як зниклі, але на російському сайті їхнє українське походження не вказують. Крім того, росіяни змінили імена та вік деяких дітей. Так, одній дитині вони дали нове російське ім’я та інший вік, а іншій дитині змінили ім’я на зросійщений варіант.

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Діти, яких розшукало FT опинилися в Тульській області, під Москвою та в Оренбурзькій області поблизу казахського кордону. Одну з дітей вивезли в тимчасово окупований Крим.

Вочевидь, дітей вивезли з державних дитячих будинків на окупованих територіях півдня та сходу України, проте всі вони мають родичів та опікунів. Ті не знали про місцеперебування дітей та відмовилися від коментарів, побоюючись поставити під загрозу їхнє повернення додому, зазначає видання.