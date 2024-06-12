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Financial Times: Россияне выложили на сайтах по усыновлению объявления с похищенными украинскими детьми

Татьяна ОлейникСреда, 12 июня 2024, 20:09
Financial Times: Россияне выложили на сайтах по усыновлению объявления с похищенными украинскими детьми
ФОТО РОССМИ

На российских сайтах по усыновлению появилась информация, по крайней мере, о четырех украинских детях, которых оккупанты похитили за первые месяцы полномасштабного вторжения.

Источник: расследование Financial Times

Детали: Дети от 8 до 15 лет есть в украинской базе как пропавшие, но на российском сайте их украинское происхождение не указывают. Кроме того, россияне сменили имена и возраст некоторых детей. Да, одному ребенку они дали новое русское имя и другой возраст, а другому ребенку сменили имя на обрусевший вариант.

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Разыскавшие FT дети оказались в Тульской области, под Москвой и в Оренбургской области вблизи казахской границы. Одного из детей вывезли во временно оккупированный Крым.

Очевидно, детей вывезли из государственных детских домов на оккупированных территориях юга и востока Украины, однако у них есть родственники и опекуны. Те не знали о местонахождении детей и отказались от комментариев, опасаясь поставить под угрозу их возвращение домой, отмечает издание.

Темы: детиРосcиядепортация
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