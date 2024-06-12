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ЗМІ: G7 закличе Китай припинити допомагати РФ у війні проти України

Андрій Синявський, Тетяна ОлійникСереда, 12 червня 2024, 21:19
ЗМІ: G7 закличе Китай припинити допомагати РФ у війні проти України
фото - getty images

Лідери країн "Група семи" за підсумками саміту в Італії, що розпочнеться у четвер, закликатимуть Китай припинити сприяти та підтримувати війну Росії проти України.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на агентство Bloomberg, яке отримало доступ до проєкту відповідної заяви

Деталі: Західні країни звинувачують Пекін у наданні Москві технологій та деталей, які використовуються в озброєнні або необхідні для його створення, що допомагає РФ обходити санкції G7.

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"Постійна підтримка Китаєм російської оборонно-промислової галузі має значні й широкомасштабні наслідки для безпеки", – йдеться в проєкті заяви, який ще може змінитися до того, як його узгодять лідери на саміті "Групи семи".

Країни G7 також закликатимуть Пекін змусити Москву вивести війська з України та підтримати справедливий мир.

Раніше повідомляли, що міністерство фінансів США виявило понад десяток схем ухиляння Росії від санкцій проти її військово-промислової бази та наклало обмеження на понад 90 іноземних осіб і компаній, насамперед із Китаю та Туреччини.

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Нагадаємо, Мінфін США також оголосив про розширення механізму вторинних санкцій стосовно Росїі.

Також стало відомо, що Сполучені Штати розширять санкції, щоб обмежити продаж напівпровідникових мікросхем та інших товарів до РФ, які будуть націлені на організації та мережі в КНР та інших країнах.

Водночас за інформацією Reuters, посадовці США очікують, що Група семи (G7) цього тижня надішле нове жорстке попередження невеликим китайським банкам, щоб вони припинили допомагати Росії ухилятися від західних санкцій.

Теми: КитайG7війна
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