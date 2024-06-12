СМИ: G7 призовет Китай прекратить помогать РФ в войне против Украины

Лидеры стран "Группа семи" по итогам саммита в Италии, который начнется в четверг, призовут Китай прекратить способствовать и поддерживать войну России против Украины.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на агентство Bloomberg, которое получило доступ к проекту соответствующего заявления

Детали: Западные страны обвиняют Пекин в предоставлении Москве технологий и деталей, которые используются в вооружении или необходимы для его создания, что помогает РФ обходить санкции G7.

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"Постоянная поддержка Китаем российской оборонно-промышленной отрасли имеет значительные и широкомасштабные последствия для безопасности", – говорится в проекте заявления, который еще может измениться до того, как его согласуют лидеры на саммите "Группы семи".

Страны G7 также будут призывать Пекин заставить Москву вывести войска из Украины и поддержать справедливый мир.

Ранее сообщалось, что министерство финансов США выявило более десятка схем уклонения России от санкций против ее военно-промышленной базы и наложило ограничения на более 90 иностранных лиц и компаний, прежде всего из Китая и Турции.

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Напомним, Минфин США также объявил о расширении механизма вторичных санкций в отношении России.

Также стало известно, что Соединенные Штаты расширят санкции, чтобы ограничить продажу полупроводниковых микросхем и других товаров в РФ, которые будут нацелены на организации и сети в КНР и других странах.

В то же время по информации Reuters, чиновники США ожидают, что Группа семи (G7) на этой неделе направит новое жесткое предупреждение небольшим китайским банкам, чтобы они прекратили помогать России уклоняться от западных санкций.