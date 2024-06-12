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СМИ: G7 призовет Китай прекратить помогать РФ в войне против Украины

Андрей Синявский, Татьяна ОлейникСреда, 12 июня 2024, 21:19
СМИ: G7 призовет Китай прекратить помогать РФ в войне против Украины
фото - getty images

Лидеры стран "Группа семи" по итогам саммита в Италии, который начнется в четверг, призовут Китай прекратить способствовать и поддерживать войну России против Украины.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на агентство Bloomberg, которое получило доступ к проекту соответствующего заявления

Детали: Западные страны обвиняют Пекин в предоставлении Москве технологий и деталей, которые используются в вооружении или необходимы для его создания, что помогает РФ обходить санкции G7.

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"Постоянная поддержка Китаем российской оборонно-промышленной отрасли имеет значительные и широкомасштабные последствия для безопасности", – говорится в проекте заявления, который еще может измениться до того, как его согласуют лидеры на саммите "Группы семи".

Страны G7 также будут призывать Пекин заставить Москву вывести войска из Украины и поддержать справедливый мир.

Ранее сообщалось, что министерство финансов США выявило более десятка схем уклонения России от санкций против ее военно-промышленной базы и наложило ограничения на более 90 иностранных лиц и компаний, прежде всего из Китая и Турции.

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Напомним, Минфин США также объявил о расширении механизма вторичных санкций в отношении России.

Также стало известно, что Соединенные Штаты расширят санкции, чтобы ограничить продажу полупроводниковых микросхем и других товаров в РФ, которые будут нацелены на организации и сети в КНР и других странах.

В то же время по информации Reuters, чиновники США ожидают, что Группа семи (G7) на этой неделе направит новое жесткое предупреждение небольшим китайским банкам, чтобы они прекратили помогать России уклоняться от западных санкций.

Темы: КитайG7война
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