Керівництво ЗСУ зобов'язали узгоджувати тези до інтерв'ю і блогів зі Страткомом - ЗМІ

Командирів та керівників підрозділів Збройних сил України зобов'язали узгоджувати тези до коментарів, блогів та інтерв'ю з Управлінням стратегічних комунікацій ЗСУ.

Джерело: "Детектор медіа" з посиланням на відповідний наказ, правдивість якого підтвердили два джерела, причетних до роботи в комунікаційних підрозділах ЗСУ

Деталі: Повідомляється, що командирів та начальників структурних підрозділів Сил оборони, а також військових навчальних закладів, установ та організацій зобов'язали узгоджувати тези інтерв’ю, а також брифінгів, блогів, коментарів "щодо застосування ЗСУ" з Управлінням стратегічних комунікацій - структурним підрозділом Збройних сил, відповідальним за організацію стратегічних комунікацій у військах.

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Наказ зокрема стосується "керівників (командирів, начальників) структурних підрозділів Апарату головнокомандувача ЗСУ, Генштабу ЗСУ, органів військового управління, з'єднань, військових частин, вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, установ та організацій ЗСУ, інших складових сил оборони".

У наказі також ідеться, що відповідні матеріали, разом із протоколом засідання експертної комісії з питань таємниць, не пізніше, ніж за три доби до публікації, треба направляти на розгляд на адресу електронної пошти Страткому ЗСУ.

Діяльність експертних комісії з питань таємниць регулюється постановою Кабміну України від 18 грудня 2013 р. № 939 про Порядок організації та забезпечення режиму секретності в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях. Сама постанова має гриф "Для службового користування".

ВІДЕО ДНЯ

За даними джерел "Детектора медіа", наказ про необхідність організації затвердження тез інтерв'ю, брифінгів, блогів та коментарів військових був нещодавно підписаний. При цьому сам документ був підготовлений Страткомом давно.