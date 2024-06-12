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Руководство ВСУ обязали согласовывать тезисы к интервью и блогам со Страткомом - СМИ

Евгений КизиловСреда, 12 июня 2024, 21:34
Руководство ВСУ обязали согласовывать тезисы к интервью и блогам со Страткомом - СМИ
Брелок с эмблемой Старткома. фото: kapterka.com.ua

Командиров и руководителей подразделений Вооруженных сил Украины обязали согласовывать тезисы к комментариям, блогам и интервью с Управлением стратегических коммуникаций ВСУ.

Источник: "Детектор медиа" со ссылкой на соответствующий приказ, правдивость которого подтвердили два источника, причастных к работе в коммуникационных подразделениях ВСУ

Детали: Сообщается, что командиров и начальников структурных подразделений Сил обороны, а также военных учебных заведений, учреждений и организаций обязали согласовывать тезисы интервью, а также брифингов, блогов, комментариев "по применению ВСУ" с Управлением стратегических коммуникаций - структурным подразделением Вооруженных сил, ответственным за организацию стратегических коммуникаций в войсках.

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Приказ в частности касается "руководителей (командиров, начальников) структурных подразделений Аппарата главнокомандующего ВСУ, Генштаба ВСУ, органов военного управления, соединений, воинских частей, высших военных учебных заведений, военных учебных подразделений высших учебных заведений, учреждений и организаций ВСУ, других составляющих Сил обороны".

В приказе также говорится, что соответствующие материалы, вместе с протоколом заседания экспертной комиссии по вопросам тайн, не позднее, чем за трое суток до публикации, надо направлять на рассмотрение на адрес электронной почты Страткома ВСУ.

Деятельность экспертных комиссии по вопросам тайн регулируется постановлением Кабмина Украины от 18 декабря 2013 г. № 939 о Порядке организации и обеспечения режима секретности в государственных органах, органах местного самоуправления, на предприятиях, в учреждениях и организациях. Само постановление имеет гриф "Для служебного пользования".

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По данным источников "Детектора медиа", приказ о необходимости организации утверждения тезисов интервью, брифингов, блогов и комментариев военных был недавно подписан. При этом сам документ был подготовлен Страткомом давно.

Темы: Вооруженные силыСМИ
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