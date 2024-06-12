Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Економічна правда запрошує на перший за час великої війни Банківський форум

Франція: G7 погодила кредит Україні в $50 млрд за рахунок росактивів

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникСереда, 12 червня 2024, 23:59
Франція: G7 погодила кредит Україні в $50 млрд за рахунок росактивів
Фото - Getty Images

Лідери країн "Групи семи" досягли домовленості про виділення 50 мільярдів доларів для України шляхом використання заморожених російських активів.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на агентство AFP, повідомив Єлисейський палац увечері 12 червня

Деталі: Згідно з повідомленням канцелярії французького президента, Україна отримає кредит до кінця 2024 року.

Реклама:

"Існує домовленість. Як завжди в G7, лідери ухвалюють рішення, а технічні фахівці потім виконують свою роботу, щоб надати йому форму", – сказав представник Єлисейського палацу.

Рішення, як очікується, буде офіційно схвалене на саміті "Групи семи" 13-14 червня, після чого країни повинні будуть визначити технічні аспекти його реалізації.

Нагадаємо, йдеться про пропозицію США, яка передбачає, що G7 нададуть Україні кредит у 50 мільярдів доларів, який виплачуватимуть за рахунок прибутків, отриманих від заморожених активів Росії.

ВІДЕО ДНЯ

Раніше Євросоюз висунув альтернативну пропозицію, згідно з якою він сам надасть кредит для України, використавши як заставу свій семирічний бюджет у розмірі 1,2 трильйона євро.

Минулого тижня країни ЄС не вирішили, яку з цих пропозицій підтримати.

Читайте також: Формула конфіскації: за яким принципом прибуток від активів РФ піде на потреби України.

Теми: ФранціяG7
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлюється від 22:41Повітряні сили повідомили про активність 4-х бомбардувальників Ту-95МС та "Шахеди"

Щодо статків заступника генпрокурора Вербицького почали службове розслідування

В Україні заборонили партію "Наш край", майно передадуть державі

фотоУ Києві "втомився" ще один міст

фотоРосійські війська обстріляли Харківщину, є загибла та постраждалі

Україна та ЄС погодили безпекову угоду, в ОП анонсували підписання

Усі новини...
Франція
Ультраправі гарантовано виграють дострокові вибори у Франції – опитування
Ультраправі сили Франції ведуть переговори про об'єднання, щоб перемогти Макрона
Макрон виступить з промовою після несподіваного рішення про розпуск парламенту
Останні новини
00:48
оновлюється від 22:41Повітряні сили повідомили про активність 4-х бомбардувальників Ту-95МС та "Шахеди"
00:40
Майбутнє в стилі Ілона Маска та анімація, що може викликати тривожність. Інтерв'ю режисера Жеремі Періна
00:26
Білий дім підтвердив дозвіл бити по РФ через кордон на Харківщині та Сумщині – ЗМІ
00:11
Створює затишок практично з нічого: як дівчина з Криму допомагає облаштувати старі будинки на Чернігівщині
00:04
Євро-2024 Шотландія та Швейцарія зіграли внічию в 2 турі Євро-2024
23:49
Новини економіки 19 червня: обвал пішоходного мосту в Києві, нові санкції ЄС проти РФ
23:34
Генштаб: Ворог значно активізував зусилля на Краматорському напрямку
23:15
Гендиректор МАГАТЕ назвав своєчасними наміри побудувати нові блоки на Хмельницькій АЕС
23:01
Росіяни обстріляли Торецьк, Розкішне та Залізне на Донеччині – один загиблий та двоє поранених
22:37
"Укренерго" зменшило термін відключень світла у четвер
Усі новини...
Реклама:
Реклама: