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Франция: G7 согласовала кредит Украине в $50 млрд за счет росактивов

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникСреда, 12 июня 2024, 23:59
Франция: G7 согласовала кредит Украине в $50 млрд за счет росактивов
Фото - Getty Images

Лидеры стран "Группы семи" достигли договоренности о выделении 50 миллиардов долларов для Украины путем использования замороженных российских активов.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на агентство AFP, сообщил Елисейский дворец вечером 12 июня  

Детали: Согласно сообщению канцелярии французского президента, Украина получит кредит до конца 2024 года.

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"Существует договоренность. Как всегда в G7, лидеры принимают решение, а технические специалисты затем выполняют свою работу, чтобы придать ему форму", – сказал представитель Елисейского дворца.

Решение, как ожидается, будет официально одобрено на саммите "Группы семи" 13-14 июня, после чего страны должны будут определить технические аспекты его реализации.

Напомним, речь идет о предложении США, которое предусматривает, что G7 предоставят Украине кредит в 50 миллиардов долларов, который будут выплачивать за счет доходов, полученных от замороженных активов России.

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Ранее Евросоюз выдвинул альтернативное предложение, согласно которому он сам предоставит кредит для Украины, использовав в качестве залога свой семилетний бюджет в размере 1,2 триллиона евро.

На прошлой неделе страны ЕС не решили, какое из этих предложений поддержать.

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Темы: ФранцияG7
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