НАЗК готується запустити функцію з автозаповнення декларацій

Національне агентство з питань запобігання корупції у жовтні планує запустити функцію з часткового автозаповнення декларацій.

Джерело: Укрінформ з посиланням на виступ голови НАЗК Віктора Павлущика у межах Конференції з відновлення України у Берліні

Пряма мова Павлущика: "Ми готуємо функцію автозаповнення декларацій. Гадаю, у жовтні ми її запустимо".

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Деталі: За його словами, це допоможе автоматично зібрати до 70% інформації з реєстрів, які є у розпорядженні держави.