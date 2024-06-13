НАЗК готується запустити функцію з автозаповнення декларацій
Четвер, 13 червня 2024, 06:31
Національне агентство з питань запобігання корупції у жовтні планує запустити функцію з часткового автозаповнення декларацій.
Джерело: Укрінформ з посиланням на виступ голови НАЗК Віктора Павлущика у межах Конференції з відновлення України у Берліні
Пряма мова Павлущика: "Ми готуємо функцію автозаповнення декларацій. Гадаю, у жовтні ми її запустимо".
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Деталі: За його словами, це допоможе автоматично зібрати до 70% інформації з реєстрів, які є у розпорядженні держави.