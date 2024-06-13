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НАПК готовится запустить функцию по автозаполнению деклараций

Ирина БалачукЧетверг, 13 июня 2024, 06:31
НАПК готовится запустить функцию по автозаполнению деклараций
Фото focus.ua

Национальное агентство по предупреждению коррупции в октябре планирует запустить функцию по частичному автозаполнению деклараций.

Источник: Укринформ со ссылкой на выступление главы НАПК Виктора Павлущика в рамках Конференции по восстановлению Украины в Берлине

Прямая речь Павлущика: "Мы готовим функцию автозаполнения деклараций. Думаю, в октябре мы ее запустим".

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Детали: По его словам, это поможет автоматически собрать до 70% информации из реестров, которые есть в распоряжении государства.

Темы: НАПКдекларации
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