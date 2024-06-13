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У США заявили, що кораблі РФ в порту поблизу штатів не становлять для них загрози

Христина Бондарєва, Анастасія ПроцЧетвер, 13 червня 2024, 10:15
У США заявили, що кораблі РФ в порту поблизу штатів не становлять для них загрози
Рятувально-буксирний корабель "Ніколай Чікер" у порту Гавани ФОТО: CNN

У Білому домі й Пентагоні заявили, що не бачать жодних військових загроз через захід російських військових кораблів у порт кубинської Гавани.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters

Деталі: Російський фрегат "Адмірал Горшков" і атомний підводний човен "Казань" російського флоту увійшли до гавані Гавани в середу. Їх супроводжували буксир і судно з паливом.

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Чотири російські кораблі вирушили на Кубу після проведення навчань з використанням "високоточної ракетної зброї" в Атлантичному океані, повідомило в середу Міноборони Росії. Підводний човен і фрегат мають на борту гіперзвукові ракети "Циркон", крилаті ракети "Калібр" і протикорабельні ракети "Онікс", заявили в міністерстві.

 
Російський атомний підводний човен "Казань" (ліворуч) і фрегат "Адмірал Горшков" ФОТО: CNN

Радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван заявив журналістам у середу, що такі військово-морські навчання є звичайними. "Ми бачили подібні речі раніше, і ми очікуємо побачити подібні речі знову, і я не збираюся вбачати в цьому якісь конкретні мотиви", – сказав Салліван.

Він зазначив, що не має жодних доказів передачі Росією будь-яких ракет на Кубу, але США залишатимуться пильними. "Ми не очікуємо, що щось подібне станеться", – сказав він, маючи на увазі потенційну передачу зброї.

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Заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх сказала, що ці навчання не становлять загрози для Сполучених Штатів.

"Ми відстежували плани росіян щодо цього. Це не несподіванка. Ми бачили, як вони це роблять – подібні заходи в порти були й раніше, і це, знаєте, звичайні військово-морські візити, які ми бачили за різних адміністрацій", – заявила Сінгх.

Минулого тижня Куба заявила, що цей візит є стандартною практикою для військових кораблів дружніх Гавані країн. Міністерство закордонних справ комуністичного уряду заявило, що флот не має на борту ядерної зброї.

Гавана розташована всього за 160 км від міста Кі-Вест у Флориді, де розташована авіаційна база ВМС США. Деякі оглядачі називають візит російських військових кораблів на Кубу способом для Владіміра Путіна нагадати Джо Байдену, що Москва може кинути виклик Вашингтону у своїй власній сфері впливу.

Напередодні США повідомили, що наклали санкції на понад 100 компаній російської "оборонки".

Крім того, США оголосили про санкції проти Московської біржі, на якій у Росії ведеться торгівля акціями компаній, та Національного клірингового центру, що виступає посередником у валютній торгівлі.

Теми: СШАкорабліРосія
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