В США заявили, что корабли РФ в порту вблизи штатов не представляют для них угрозы

В Белом доме и Пентагоне заявили, что не видят никаких военных угроз из-за захода российских военных кораблей в порт кубинской Гаваны.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters

Детали: Российский фрегат "Адмирал Горшков" и атомная подводная лодка "Казань" российского флота вошли в гавань Гаваны в среду. Их сопровождали буксир и судно с топливом.

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Четыре российских корабля отправились на Кубу после проведения учений с использованием "высокоточного ракетного оружия" в Атлантическом океане, сообщило в среду министерство обороны России. Подводная лодка и фрегат имеют на борту гиперзвуковые ракеты "Циркон", крылатые ракеты "Калибр" и противокорабельные ракеты "Оникс", заявили в министерстве.

Российская атомная подводная лодка "Казань" (слева) и фрегат "Адмирал Горшков" ФОТО: CNN

Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан заявил журналистам в среду, что такие военно-морские учения являются обычными. "Мы видели подобные вещи раньше, и мы ожидаем увидеть подобные вещи снова, и я не собираюсь вчитывать в этом какие-то конкретные мотивы", – сказал Салливан.

Он отметил, что не имеет никаких доказательств передачи Россией каких-либо ракет на Кубу, но США будут оставаться бдительными. "Мы не ожидаем, что что-то подобное произойдет", – сказал он, имея в виду потенциальную передачу оружия.

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Заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх сказала, что эти учения не представляют угрозы для Соединенных Штатов.

"Мы отслеживали планы россиян относительно этого. Это не неожиданность. Мы видели, как они это делают – подобные заходы в порты раньше, и это, знаете, обычные военно-морские визиты, которые мы видели при разных администрациях", – заявила Сингх.

На прошлой неделе Куба заявила, что этот визит является стандартной практикой для военных кораблей дружественных Гаване стран. Министерство иностранных дел коммунистического правительства заявило, что флот не имеет на борту ядерного оружия.

Гавана расположена всего в 160 км от города Ки-Уэст во Флориде, где расположена авиационная база ВМС США. Некоторые обозреватели называют визит российских военных кораблей на Кубу способом Владимира Путина напомнить Джо Байдену, что Москва может бросить вызов Вашингтону в своей собственной сфере влияния.

Накануне США сообщили, что наложили санкции на более 100 компаний российской "оборонки".

Кроме того, США объявили о санкциях против Московской биржи, на которой в России ведется торговля акциями компаний, и Национального клирингового центра, который выступает посредником в валютной торговле.