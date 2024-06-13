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Підсумкове рішення Саміту миру, яке було невигідне для України, змінили

Сергій Сидоренко, Христина БондарєваЧетвер, 13 червня 2024, 11:07
Підсумкове рішення Саміту миру, яке було невигідне для України, змінили
Володимир Зеленський. фото Дмитра Ларіна, УП

У Швейцарії виправили проблемні положення підсумкового документа Саміту миру, який міг мати небажані наслідки для України.

Джерело: стаття "Європейської правди"

Деталі: Як повідомляла "ЄвроПравда", 28 травня з Берна до усіх столиць країн-учасниць саміту передали компромісний варіант підсумкового комюніке саміту, обговорений перед тим з представниками Києва. Той проєкт, утім, виявився небезпечним для України. 

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З нього вичистили ключові ідеї, заради яких у принципі організовували зустріч на найвищому рівні. "ЄвроПравда" детально пояснила це у статті "Які загрози несе Україні саміт у Швейцарії та чи можна їх уникнути".

Наступного дня після публікації, 6 червня, Київ був змушений вийти з публічною комунікацією про те, що "Україна не відступить від Формули миру", а президент Володимир Зеленський зробив низку заяв про неприпустимість відходу від Формули миру, у тому числі у Берліні у вівторок.

Паралельно почалася робота над помилками, і вже 9 червня Швейцарія розіслала усім країнам новий проєкт спільного комюніке, в якому несподівано відступила від багатьох позицій, які сама ж і просувала.

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У травневому проєкті рішення Саміту миру не було жодної згадки слова "агресія", тепер у тексті йдеться про "агресію Російської Федерації проти України". 

Попередній проєкт рішення саміту, запропонований швейцарцями, створював юридичне вікно для того, щоб за потреби включити відмову України від частини її території до умов "сталого миру з РФ".

Тепер у проєкті чітко прописали, що основою сталого миру буде лише "таке рішення, що буде засноване на принципі поваги до територіальної цілісності і суверенітету усіх держав".

Ще однією ключовою проблемою попереднього проєкту було те, що він розмивав значення "формули миру" і відкривав простір для міжнародного обговорення усіх альтернативних бачень миру, наприклад китайсько-бразильського, яке передбачає зупинку посилення ЗСУ та зупинку бойових дій.

Нове формулювання каже, що до уваги братимуть лише ті мирні пропозиції, які відповідають міжнародному праву (тобто безумовне повернення кордонів 1991 року, якщо лише їх не перегляне сама Україна) та Статуту ООН (зокрема, безумовне право України продовжувати відбивати російську агресію і звільняти окуповані території).

Крім того, у новому проєкті швейцарці погодилися взагалі не згадувати про Росію у положенні стосовно мирних переговорів, натомість йдеться про "всі сторони".

Тепер там немає послабленої вимоги про "заходи зміцнення довіри", а натомість потрібні "конкретні дії". І головне – видалені згадки про "другий мирний саміт", які натякали на зобов’язання запросити Росію до участі у ньому. 

Наразі проєкт ще не є фінальним: існує імовірність точкових змін 13-14 червня. Але джерела "ЄвроПравди" схиляються до того, що оновлена ідеологія рішення збережеться.

Деталі читайте у статті: Саміт миру помітив агресію: як друзі України врятували Зеленського від "зради" у Швейцарії.

Теми: формула мирувійна
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